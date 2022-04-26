这次是高冷光洙！《杀人者的购物目录》三主演合拍写真，社区超市秒变大片现场

《杀人者的购物目录》明晚开播，一起来追李光洙时隔4年的电视剧回归作吧！

tvN最新月火剧《杀人者的购物目录》讲述老旧大型公寓超市的职员和附近巡警一起调查可疑案件的故事，是一部搞笑基调的搜查剧。 李光洙饰演过目不忘的超级大脑拥有者「安大成」，因为一直考不上公务员只好在母亲「郑明淑」（陈熙琼 饰）经营的MS超市兼职收银员，女友「都雅熙」（雪炫 饰）是一名正义极强的热血巡警。





近日三位主演为《1st Look》杂志拍摄写真，在与剧中一样的超市中根据种种线索进行推理，但和剧中的生活化喜剧模样不同，写真里充满了阴暗、诡异、冰冷的氛围，超有紧张感！李光洙也一反平日搞笑模样，展现出属於专业模特的高冷气场。

陈熙琼说片场布置得跟真正的超市一模一样，常有不知情的人误以为是真超市而走进来，而演员也不知道对方是素人还是演员，闹出不少笑话。 雪炫透露拍片时的巧合趣事：「剧中有很多明淑教训大成的戏份，有一次拍戏时把原子笔丢到桌上，笔跑进李光洙欧巴的鼻子里又掉出来。 」不知道这一幕有没有保留到正片里啊XD



剧中，大成因为第一个发现尸体、清楚记得这位熟客的资讯、考公多次落榜而被警方怀疑，雪炫和大成妈妈发誓要找出真正的凶手，也守住赖以为生的超市。 社区居民和形形色色的工读生，每个都看起来超可疑！



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