朴炯植為師姐宋慧喬應援送咖啡車！這次終於不是直男審美風了XD

朴炯植又來給師姐宋慧喬從咖啡車了。

最近，宋慧喬正在拍攝新劇《The Glory》中，朴炯植為了給師姐打氣，特意送來了應援的咖啡車。宋慧喬很開心地通過個人SNS曬出照片，同時tag了朴炯植，並留言表示：「THANK U!!!」 紅白相間的咖啡車上印著宋慧喬的珠寶大片，以及「文老師一點都不可怕，很美」。 比起朴炯植之前送出的只有兩行字、什麼圖片都沒有的直男風咖啡車，這次他終於知道要放上師姐美照了。



宋慧喬和朴炯植同屬於經紀公司UAA，作為師姐弟的兩人私交甚好。而朴炯植從去年開始轉到了UAA實務組成立的P&Studio旗下，UAA和P&Studio則是合作夥伴，宋慧喬和朴炯植依舊是師姐弟關係。

其實朴炯植也不是第一次給宋慧喬從餐車了，師姐在拍攝《現正分手中》時，他不僅送了咖啡車，還在電視劇首播當天送去了花束。



2018年朴炯植拍攝《金裝律師》（Suits）時，宋慧喬也送去餐車為弟弟應援，稱對方是「我們帥氣的忙內炯植」。



此外，《The Glory》講的是主人公夢想成為建築師，但是因為高中時候在校園受到殘忍的暴力事件被迫自己退學，然後結婚生子，並且在孩子升去小學後，自己擔任加害者孩子的班主任，對當初的加害者，旁觀者進行徹底的報復，是一個邪惡而又悲傷的復仇故事。

由宋慧喬和李道晛聯袂主演，編劇則是寫出 《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》等超人氣韓劇的金牌編劇金恩淑。

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