「談什麼戀愛，一起來追星啊！」看偶像時的大腦要比看男友時更活躍XD

追星要比談戀愛還要有趣這件事情終於有了科學的解釋。

相信不少迷妹們都曾遇到過這個問題：有追星的時間和精力，為什麼不好好去談戀愛呢？ 此時wuli追星女孩們一定會反駁：開玩笑，談戀愛能比追星更快樂？ 而這個問題也有了科學作證，追星確實比談戀愛更有趣更讓人快樂。



最近綜藝節目《家師父一體》邀請了腦科專家鄭宰昇（音譯）博士做客，他表示「比起看到男友的臉，看到喜歡的明星，會讓大腦更活躍」。 鄭博士在節目里提到了自己教授的「愛情學」這門課，還拿出了以正在談戀愛的學生為研究對象的腦部MRI影像圖，這是一位墜入愛河6個月的女生。 影像圖上能看出白色的大腦部份分佈著紅色的區域，鄭博士稱：「刺激著我們大腦細胞的感情就是愛，我之前給這名女生拍過MRI，給她看了自己男友以及趙寅成的照片。 當她看到趙寅成時大腦的活躍度要高於看到男朋友，也就是說當我們的大腦看到美好、帥氣的人、事、物的時候就會得到更豐富的刺激，使我們的腦細胞更加活躍。 」鄭博士最後還調侃了一句：「按照這個研究結果的話，其實我們並不需要愛情。 」



各位姐妹們，若是下次再有人讓你放棄追星去談戀愛，可以用此事例來反駁他！小編深深覺得追星的快樂在於，可以不斷挖掘到寶藏。 本命對我們來說，是一種精神寄託，是一種力量源泉。 當我們看到他們在舞台上、影視劇裡發光，我們就會很是滿足很開心。



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