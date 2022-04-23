「谈什么恋爱，一起来追星啊！」看偶像时的大脑要比看男友时更活跃XD

追星要比谈恋爱还要有趣这件事情终於有了科学的解释。

相信不少迷妹们都曾遇到过这个问题：有追星的时间和精力，为什么不好好去谈恋爱呢？ 此时wuli追星女孩们一定会反驳：开玩笑，谈恋爱能比追星更快乐？ 而这个问题也有了科学作证，追星确实比谈恋爱更有趣更让人快乐。



最近综艺节目《家师父一体》邀请了脑科专家郑宰升（音译）博士做客，他表示「比起看到男友的脸，看到喜欢的明星，会让大脑更活跃」。 郑博士在节目里提到了自己教授的「爱情学」这门课，还拿出了以正在谈恋爱的学生为研究对象的脑部MRI影像图，这是一位坠入爱河6个月的女生。 影像图上能看出白色的大脑部份分布著红色的区域，郑博士称：「刺激著我们大脑细胞的感情就是爱，我之前给这名女生拍过MRI，给她看了自己男友以及赵寅成的照片。 当她看到赵寅成时大脑的活跃度要高於看到男朋友，也就是说当我们的大脑看到美好、帅气的人、事、物的时候就会得到更丰富的刺激，使我们的脑细胞更加活跃。 」郑博士最后还调侃了一句：「按照这个研究结果的话，其实我们并不需要爱情。 」



各位姐妹们，若是下次再有人让你放弃追星去谈恋爱，可以用此事例来反驳他！小编深深觉得追星的快乐在於，可以不断挖掘到宝藏。 本命对我们来说，是一种精神寄托，是一种力量源泉。 当我们看到他们在舞台上、影视剧里发光，我们就会很是满足很开心。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻