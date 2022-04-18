萬眾期待由朴敘俊與IU主演的電影《Dream》終於殺青了！從2020年開機，感言：真的是一場大長征

從2020年5月開機，又中斷拍攝，好不容易拍完了～，終於有機會看到這夢幻組合的電影啦！

由票房破千萬的熱門電影《雞不可失》（極限職業）李炳憲導演所執導的全新電影《Dream》，終於在4月13日正式殺青，從2020年5月開機，又中斷拍攝，之後終於成功在匈牙利取景，好不容易才迎來了拍攝工作的結束，可以算是花了整整快兩年的時間。



《Dream》（夢想）講述面臨球員生涯最大危機的足球選手「尹洪大」（朴敘俊 飾）和生平第一次踢球的特別國家隊隊員們，挑戰世界盃的愉快故事；IU 飾演拍攝足球隊紀錄片，夢想成為電視台PD的「李素敏」，兩人也發表了殺青感想。



朴敘俊：「終於迎來了《Dream》大長征結束的日子，雖然仍留有遺憾，但是能平安無事的完成了拍攝真的很感謝，希望粉絲們能夠多多喜愛我們的作品。」



IU：「對我來說是首部長篇電影的拍攝，和其他作品相比之下，累積了更多的回憶，所以我想他會在我的記憶中，長久的被保存下來。扮演素敏時我也變得更加開朗輕鬆，對我來說是一段很美好的時光。希望粉絲們能夠和《Dream》一起笑，並感受到這份溫暖的心意。」



李炳憲導演：「這是到海外取景，長時間苦心經營的成果，感謝一起經歷了這一切的演員和工作人員們，真的感到非常自豪。剩下的後期製作也會努力去完成，將我們的這份心意傳達給等待已久的粉絲們。」



不曉得有沒有機會在今年下半年看到《Dream》上映呢？一起期待吧！

（圖源：Megabox Plus M）

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