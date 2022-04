【有片】2NE1時隔7年在Coachella音樂節驚喜合體！四成員復刻經典造型，Sandara唱跳太嗨甩飛高跟鞋

2NE1 IS BACK!根本是2015 MAMA的既視感,二代團魂終於重新燃起了啊啊啊~

今天上午的Coachella音樂節直播中,在沒有做提前預告的情況下,2NE1四位成員一起登上主舞台帶來一曲《I AM THE BEST》,剪影一出來全場氣氛都炸裂了!



不僅是熟悉的歌曲和熟悉的人,就連造型也還原了2NE1當年的風格:朴Sandara的沖天炮髮型,朴春的俏皮歪辮、綴滿羽毛的外套,CL的霸氣皮衣和性感黑絲襪,還有Minzy的利落短髮。也許是太久沒有上台唱歌表演,又或者是和成員們一起演出太過激動,Sandara唱到盡興時一個踢腿把高跟鞋都甩飛了出去XD



看到久違的2NE1重新回來,眾多網友瘋狂轉發驚呼:「這真的是2022嗎? 」



2NE1 performing I’m The Best at Coachella 2022 pic.twitter.com/yg47o9kLbF — yo (@_xoxofir) April 17, 2022

此外CL還帶來個人單曲《SPICY》:



這次合體是由CL促成,CL知道粉絲都很希望看到4個人,自己也很希望和成員們一起表演,所以接獲Coachella邀請後就準備了這次驚喜。 2NE1在2016年11月宣佈解散,最後一次舞台還是2015年在香港的MAMA頒獎禮。此次登台也令成為BLACKPINK之後唯二在Coachella音樂節演出的KPOP女團。



萬眾矚目的美國Coachella音樂節從15日起在Colorado Desert舉辦,今天上午由88rising帶來廠牌專屬的演出「Head In The Clouds Forever」。 之前公佈完整演出名單時只寫了CL、並沒有明確預2NE1舞台,身為BlackJack(2NE1粉絲名)的KPOP評論家Jeff Benjamin則在名單下神秘留言說有大驚喜等著大家。



其實從成員們的近期行蹤也能看出些許端倪:朴春同經紀人、社長都在美國,經常更新SNS的Sandara和Minzy一周沒有PO文,Sandara還在上月透露今年有海外行程。 沒想到這個大驚喜真的是2NE1合體!



有外國粉絲剛好錄下自己在2NE1出場時的reaction,從難以置信、驚喜尖叫、到激動飆淚,相當真實了:



here is my live reaction to 2NE1’s reunion at coachella #Coachella #2NE1 pic.twitter.com/FtYd2vlGvP — Vincent Altino (@Vincent_Altino) April 17, 2022

▽2015 MAMA經典舞台:



