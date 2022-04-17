【有片】2NE1时隔7年在Coachella音乐节惊喜合体！四成员复刻经典造型，Sandara唱跳太嗨甩飞高跟鞋

2NE1 IS BACK！根本是2015 MAMA的既视感，二代团魂终於重新燃起了啊啊啊~

今天上午的Coachella音乐节直播中，在没有做提前预告的情况下，2NE1四位成员一起登上主舞台带来一曲《I AM THE BEST》，剪影一出来全场气氛都炸裂了！



不仅是熟悉的歌曲和熟悉的人，就连造型也还原了2NE1当年的风格：朴Sandara的冲天炮发型，朴春的俏皮歪辫、缀满羽毛的外套，CL的霸气皮衣和性感黑丝袜，还有Minzy的利落短发。也许是太久没有上台唱歌表演，又或者是和成员们一起演出太过激动，Sandara唱到尽兴时一个踢腿把高跟鞋都甩飞了出去XD



看到久违的2NE1重新回来，众多网友疯狂转发惊呼：「这真的是2022吗？ 」



2NE1 performing I’m The Best at Coachella 2022 pic.twitter.com/yg47o9kLbF — yo (@_xoxofir) April 17, 2022

此外CL还带来个人单曲《SPICY》：



这次合体是由CL促成，CL知道粉丝都很希望看到4个人，自己也很希望和成员们一起表演，所以接获Coachella邀请后就准备了这次惊喜。 2NE1在2016年11月宣布解散，最后一次舞台还是2015年在香港的MAMA颁奖礼。此次登台也令成为BLACKPINK之后唯二在Coachella音乐节演出的KPOP女团。



万众瞩目的美国Coachella音乐节从15日起在Colorado Desert举办，今天上午由88rising带来厂牌专属的演出「Head In The Clouds Forever」。 之前公布完整演出名单时只写了CL、并没有明确预2NE1舞台，身为BlackJack（2NE1粉丝名）的KPOP评论家Jeff Benjamin则在名单下神秘留言说有大惊喜等著大家。



其实从成员们的近期行踪也能看出些许端倪：朴春同经纪人、社长都在美国，经常更新SNS的Sandara和Minzy一周没有PO文，Sandara还在上月透露今年有海外行程。 没想到这个大惊喜真的是2NE1合体！



有外国粉丝刚好录下自己在2NE1出场时的reaction，从难以置信、惊喜尖叫、到激动飙泪，相当真实了：



here is my live reaction to 2NE1’s reunion at coachella #Coachella #2NE1 pic.twitter.com/FtYd2vlGvP — Vincent Altino (@Vincent_Altino) April 17, 2022

▽2015 MAMA经典舞台：



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