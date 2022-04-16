《我家的熊孩子》又有成员脱单！金俊昊&金智珉恋爱ing，两年前疑似已有蛛丝马迹

回顾两年前的影片，妹妹支持两人恋情、替哥哥加油的举止超可爱～！金俊昊要幸福啊～！

《我家的熊孩子》继朴君宣布与韩英的结婚讯息之后，成员中的金俊昊本月初亦承认了恋爱ing，对象是同为谐星的金智珉。

金俊昊（韩国年龄47岁）2018年与结缡12年的音乐剧演员妻子金恩英离婚，2020年开始在《我家的熊孩子》露脸，和其他成员们一同公开恢单的熊孩子生活，去年成为《脱掉鞋子恢单4Men》MC之一。想不到，以「恢单」身分得到两个节目的金俊昊，目前已脱单。



金俊昊的对象不是别人，是KBS谐星后辈金智珉（韩国年龄38岁），两人相差了9岁。金俊昊虽然贵为「韩国谐星之父」，但在观众面前可是不时以邋遢形象示人，和被誉为「美女谐星」的金智珉，外型乍看不太相配，因此恋爱讯息一爆出，就有网友表示很难置信，但也有网友认为更难相信的是他俩相差了9岁之多。



金俊昊透过经纪公司表示两人近期才开始交往，但有记者爆料两人已交往2、3年，更有网友找出2年前《我家的熊孩子》EP.223片段，当时才来没几集的金俊昊，疑似差点曝光了恋情！

李常敏使用了金俊昊家的厕所，发现了写字的蜡烛！烧剩的蜡烛写著：「小狗狗～跟我在一起一辈子吧♡你的另一半♥」金俊昊一时语塞，解释那是「后辈」金智珉在节目上卖的手工蜡烛。



金俊昊妹妹金美珍直接问：「所以金智珉她是另一半？我觉得金智珉还不错。」金俊昊挥挥手继续解释：「因为她很喜欢小狗，所以写了跟小狗有关的话……」但没人相信，金美珍还很兴奋摇摇哥哥肩膀：「我替你加油！」众人原先想打电话询问金智珉，但她没接听，此事便不了了之。



▼当时的节目片段

而明晚播出的《我家的熊孩子》将公开金俊昊向成员们公布恋爱的场面！也许是知情将有记者报导，金俊昊突然正经八百的向卓在勋、李常敏与金钟国坦白：「我有女朋友了，是智珉……」众人打电话给金智珉确认却发生小插曲，金俊昊信誓旦旦念了号码，但竟然是空号XDD



金俊昊后来亲自打给金智珉：「智珉啊，我和你在交往吧？」金钟国吐槽「是在乞讨吗」，智珉回答得支支吾吾，金钟国又说：「你如果是被威胁的话就给点讯号吧！」相当爆笑。



想看这对谐星情侣完整对质(?)内容和背后恋爱故事，就别错过明晚的《熊孩子》啦！

▼明晚预告（按：预告片不到一周就达230万观看次数，看来不少观众关注著两人的恋情啊！）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻