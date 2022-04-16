【分集劇情】《還有明天》EP.5：生者反被亡者挽留「好好活下去」，具戀的少女時代模樣首次曝光！

具戀似乎對優盡的喪妻之痛很有共鳴，而優盡手上也有和她一樣的紅線，這些究竟意味著什麼呢？

第5集：樹木（下）

姜優盡（姜升潤 飾）出生時失去母親，父親不堪悲憤自盡，領養他的大伯一家也因為車禍去世。 優盡認為和自己在一起就會不幸，那天如果他堅持親自開車、不讓娜英（李瑙雅 飾）代勞的話，娜英就不會去世。

具戀（金喜善 飾）挽留優盡失敗，動用超能力讓他和娜英的靈魂相見。 娜英說優盡不是殺了她而是救了她，要他連她那份也活下去，等時間到了再帶著自己這棵樹上最美麗的花來見她。



根據具戀的解釋，相愛的人被姻緣的紅線連在一起，下一世依然可以遇見彼此，除非做出親手斬斷紅線的行為，例如自盡。 具戀在古代還是少女時（葛潇辕 飾）與一位駐紮邊疆的將軍相愛並成婚，但後來似乎遭遇不幸的事，被眾人謾駡和丟石頭。





朴中佶（李洙赫 飾）極力阻攔具戀救人，並且愈加厭惡輕生者：「如果只要幾句話就能獲得活下去的力量，為什麼還要如此輕易地選擇死亡？ 」。 玉皇（金海淑 飾）反駁說，沒有任何人是輕易選擇死亡：「想想那些無法聽到那幾句話而選擇死亡的人是什麼心情吧。 」



傍晚，優盡和樂隊一起在街頭演出，唱出他對娜英的思念之情。（這首歌曲的信息在文末！）



【下集預告】

91歲的獨居老人李永吉只剩最後一天陽壽，他在年輕時走上戰場，對「那一天」的選擇十分後悔。 夜晚到了，李永吉獨自躺在床上哭泣，崔俊雄（路雲 飾）攔住引渡組的人，希望能給他一些幫助。



PS.這集出現了兩首歌，一個是優盡失去領養家庭試圖輕生時，收音機裡播放的、讓他重拾希望的歌曲《兩道光》。 這首歌來自2017年的微電影《兩道光- Relúmĭno》，由朴炯植和韓志旼主演、著名導演許秦豪執導，講述視障人士又甜又暖的愛情故事，歌曲由趙成宇作詞作曲、朴炯植演唱。 趙成宇曾為《八月照相館》《春逝》《晚秋》等電影製作配樂，這首歌也延續了他細膩動人的風格。



另一首就是姜升潤在結尾演唱的歌《夏花》，由韓國樂團「異世界」主唱HeON（李東憲）在今年3月年正式發行，去年參加《Super Band》時也有演出過，歌詞和旋律真的都非常美麗：



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