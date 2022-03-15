朴君睽違3個月回歸《我家的熊孩子》直接宣布結婚！仍單身的哥哥們欣慰又羨慕

《我家的熊孩子》忙內竟然先脫單了！祝朴君幸福啊～

《我家的熊孩子》週日播出的最新一集EP.283，節目成員中36歲的老么朴君向哥哥們宣布要結婚啦！對象是主播出身的Trot歌手前輩韓英。

朴君上一次出現在《我家的熊孩子》已經是第4屆團結大會（EP.264、EP.265）時了，之後連第5屆、第6屆大會都缺席。時隔2個半月重新出現在《我家的熊孩子》裡，朴君竟是帶著未婚妻韓英上節目，要向哥哥們宣布喜訊。



韓英是大朴君8歲的姐姐（44歲），兩個人去年因共同擔任《照亮你的日常》MC而結識，上個月28日公開認愛。據兩人敘述的戀愛故事，朴君去年遇上了很艱難的事情，但因為韓英才能走過來，兩人也越靠越近從前後輩晉升戀人。



雖然無法確定朴君所說的艱難之事為何，不過從他口中透露的蛛絲馬跡，很容易讓人聯想去年10月底被爆出的性騷擾疑雲，某位網友稱自己是歌手P某的同公司前輩，遭受了P某性騷擾。從「歌手P某」、「特種部隊出身」等關鍵詞可看出P某很可能就是朴君。朴君一方相關人士認為是朴君前經紀公司煽動旗下女歌手陷害，已起訴。



*延伸閱讀：韓網又有爆料長文！「P某」暗指《我家的熊孩子》朴君，朴君方懷疑前經紀公司操弄

在性騷擾疑雲發生後，朴君便沒有再錄製《我家的熊孩子》，讓觀眾擔心他是否因為負面新聞下車了。不過，年末演藝大賞他有出席，《我家的熊孩子》奪大賞也有上台一同領獎。



雖然不知道朴君結婚後，是否會從《我家的熊孩子》下車，但不可否認的是，從熊孩子哥哥們到棚內的MC與媽媽們，都很欣慰年少就喪母的朴君能組織家庭、也能從遭受傷害的陰霾中走出來，甚至還很羨慕他脫單呢！誰知道年紀最小的朴君會先脫單呢？而下個脫單又會是誰呢？



朴君與韓英將在4月底舉行婚禮，以簡單的家宴回主。此集《我家的熊孩子》播出後，又有聲音質疑朴君，以及懷疑韓英是否懷孕了，不過朴君方相關人士先前已多次強調該事件已起訴，且否認韓英懷孕。

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