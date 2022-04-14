韓上班族居家辦公成習慣不想回公司，近半數希望一週五天都在家！

近日韓國企業紛紛開始召喚員工返回辦公室，但根據相關調查顯示，八成員工都對居家辦公表示很滿意、四成希望一週五天全都居家，未來再次求職也會把居家辦公納入考量範圍。

韓國近幾周不斷放寬社交距離限制，目前允許10人聚會、餐廳上班時間開放至午夜，有望在6月或7月解除室外必須佩戴口罩的規定。 各大公司也紛紛準備結束職員在家工作的狀態，例如三星電子今日開始逐步對集合教育、面對面會議、國內外出差等解禁，浦項鋼鐵已於本月1日起結束首爾地區的居家辦公。 不過，部份員工似乎並不歡迎這一趨勢。



求職網站Incruit的問卷調查顯示，66.9%參與者已回歸辦公室，只剩33.1%仍然居家。 這其中近八成（78.7%）對居家辦公感到滿意，最主要的理由就是「縮短了準備和通勤時間」、「節省交通費和餐費」。 62%參與者表示日後求職或換工作時也會把居家辦公與否列入考量條件。

根據韓國最大入口網站Naver的社內調查，過半數職員（52.2%）希望採取遠距結合實體辦公室的「混合辦公模式」（hybrid work），超過四成（41.7%）希望每周5天全部居家辦公。

這令剛剛蓋好新大樓的Naver高層十分頭疼。 Naver耗資4900億韓元、歷時三年在總部旁邊打造了第二社屋，本月剛剛竣工。新社屋應用各種前沿技術、還獲得了全韓國第一個機器人友好型建築認證，原本的目的是容納全部四千多名員工，現在只好重新規劃工作形態，打算對員工進行採訪再做最終決定。



居家辦公的傾向在IT界尤為明顯，很多職員表示在家比在辦公室更有效率。 目前Naver和Kakao都計畫維持居家辦公到6月；SK電信決定進一步強化「Work From Anywhere」政策、在不同地區增設據點辦公室，繼續允許所有職員自由選擇辦公場所;NHN cloud則確定了每周1天出勤、4天居家的辦公制度。

韓網友支持派：「居家辦公一年半，缺點為零」、「節省了好多時間和不必要的溝通」、「一想到開會和聚餐就覺得可怕」、「公司雇傭人才可以不受距離限制，也是好事」、「居家辦公後恢復通勤，感覺生活突然變得艱辛」、「再也不想經歷上下班的地獄鐵」。 反對派：「每周出勤一兩次還是有必要的，一直在家會缺乏活力」、「討厭居家辦公，希望工作和家庭空間區分開」、「在辦公室更能集中精神。 空間也開闊，但還是超討厭通勤」。



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