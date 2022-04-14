韩上班族居家办公成习惯不想回公司，近半数希望一周五天都在家！

近日韩国企业纷纷开始召唤员工返回办公室，但根据相关调查显示，八成员工都对居家办公表示很满意、四成希望一周五天全都居家，未来再次求职也会把居家办公纳入考量范围。

韩国近几周不断放宽社交距离限制，目前允许10人聚会、餐厅上班时间开放至午夜，有望在6月或7月解除室外必须佩戴口罩的规定。 各大公司也纷纷准备结束职员在家工作的状态，例如三星电子今日开始逐步对集合教育、面对面会议、国内外出差等解禁，浦项钢铁已於本月1日起结束首尔地区的居家办公。 不过，部份员工似乎并不欢迎这一趋势。



求职网站Incruit的问卷调查显示，66.9%参与者已回归办公室，只剩33.1%仍然居家。 这其中近八成（78.7%）对居家办公感到满意，最主要的理由就是「缩短了准备和通勤时间」、「节省交通费和餐费」。 62%参与者表示日后求职或换工作时也会把居家办公与否列入考量条件。

根据韩国最大入口网站Naver的社内调查，过半数职员（52.2%）希望采取远距结合实体办公室的「混合办公模式」（hybrid work），超过四成（41.7%）希望每周5天全部居家办公。

这令刚刚盖好新大楼的Naver高层十分头疼。 Naver耗资4900亿韩元、历时三年在总部旁边打造了第二社屋，本月刚刚竣工。新社屋应用各种前沿技术、还获得了全韩国第一个机器人友好型建筑认证，原本的目的是容纳全部四千多名员工，现在只好重新规划工作形态，打算对员工进行采访再做最终决定。



居家办公的倾向在IT界尤为明显，很多职员表示在家比在办公室更有效率。 目前Naver和Kakao都计画维持居家办公到6月；SK电信决定进一步强化「Work From Anywhere」政策、在不同地区增设据点办公室，继续允许所有职员自由选择办公场所;NHN cloud则确定了每周1天出勤、4天居家的办公制度。

韩网友支持派：「居家办公一年半，缺点为零」、「节省了好多时间和不必要的沟通」、「一想到开会和聚餐就觉得可怕」、「公司雇佣人才可以不受距离限制，也是好事」、「居家办公后恢复通勤，感觉生活突然变得艰辛」、「再也不想经历上下班的地狱铁」。 反对派：「每周出勤一两次还是有必要的，一直在家会缺乏活力」、「讨厌居家办公，希望工作和家庭空间区分开」、「在办公室更能集中精神。 空间也开阔，但还是超讨厌通勤」。



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