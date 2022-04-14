《社內相親》金旻奎也是貓奴！家有三隻性格各異的喵星人，一起拍寫真眼神溫柔爆棚~♥

貓貓可愛、金旻奎也可愛，看金旻奎對貓咪充滿寵溺的眼神，真的讓人太羨慕啊~~♥

《社內相親》讓飾演男二「車成勳」的金旻奎人氣飆升，其實他不僅是游泳運動員出身、擁有肌肉緊實的好身材和迷人歌喉，也是如假包換的貓奴一名。



金旻奎養有3隻可愛的貓貓，分別是10歲的暹羅貓「Xiami」、8歲的俄羅斯藍貓「Xian」和8歲的橘貓「Kun」，其中兩隻都是流浪貓收編而來。 金旻奎經常在IG分享和貓貓在一起的療癒時光、還配上可愛的設計對白，曾在採訪中稱它們為「生活的活力素和原動力」，給他安慰的同時也讓他更有責任感。

簡單介紹一下這三隻貓咪：Xiami很愛撒嬌、總是要躺在金旻奎腿上，是三隻貓咪中最後一個（2018年）來到他家。



Xian用金旻奎的話形容是「很講義氣、很善良」，例如會把貓爬架讓給Kun、去打針也都很乖，金旻奎回家時還會和Xiami一起到門口迎接~



Kun是超級認生的弟弟，任何人包括金旻奎本人都碰不到它，只有姐姐Xian是它唯一的愛。



去年金旻奎帶著比較親人的Xiami和Xian一起拍了寫真，不過兩隻小傢伙到了陌生人超多的攝影棚還是緊張得東躲西藏，金旻奎就在旁邊溫柔呼喚、非常有耐心地哄它們出來，



看著貓咪的眼神也太有愛了吧！！這時候是該羨慕貓還是羡慕人？ XD



金旻奎說這樣躺著是Xian最愛的姿勢，果然是最了解自家貓咪的人：



不過Xian不知為何突然對Xiami使出貓貓拳，Xiami委屈地把臉貼在金旻奎大腿上，金旻奎安慰了半天、一邊感歎「太可愛了」，真的超級溫柔：



拍完合照後還協助攝影師給貓咪拍單獨寫真，最後把貓咪抱回航空箱：「Xian回家啦~尾巴要收好哦！」完美ending~



金旻奎親自選出的照片就在這裡啦！



網友：「貓貓好可愛，但我想把旻奎帶回家」、「這些貓咪好幸運哦，我都想成為其中之一」、「看得出他是真正的愛貓人士」、「《社內相親》沒看夠，趕快拍新作品吧！」



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