安孝燮＆金世正《社內相親》以甜蜜的幸福結局落下帷幕！網友：「快以第二季回歸、12集真的太少了」

（有雷）SBS《社內相親》大結局全國收視為11.4%、首都圈收視為11.9%、最高瞬間達到13.4%。

姜泰武（安孝燮 飾）雖然經歷被申夏莉（金世正 飾）媽媽打後背的苦難，但是展現了愛申夏莉的真心，被認可爲男朋友。申夏莉明知爺爺（李德華 飾）爲了讓兩人分開而裝病，但還是去照顧他。她準備雙和湯，聊了釣魚話題，還用韓國演歌抓住爺爺的心（爺爺還用腳偷打拍子 XD）



但實際上，爺爺的健康出現了問題，姜泰武爲了治療決定去美國。申夏莉拒絕姜泰武一起去美國的提議，選擇堅守自己的位置，因爲她希望姜泰武不要再因爲公司內部戀愛傳聞而爲難，就這樣兩人開始一年的遠距離戀愛。



某天，姜泰武與某位大提琴家傳出緋聞，申夏莉氣得要奔去美國，結果...姜泰武偷偷地回來了。接著，姜泰武在櫻花紛飛的街道上向申夏莉求婚：「妳也知道我最討厭浪費時間了，我沒辦法再忍受和妳分開了，所以我們結婚吧。」並在申夏莉手上戴上戒指，兩人甜蜜的接吻約定結婚。



陳會長（李基英 飾）反對女兒陳映書（薛仁雅 飾）與車成勳（金旻奎 飾）戀愛，陳映書從爸爸的公司離職，並成立自己的公司，車成勳也拿出自己的存款（17億60萬韓幣）進行投資。車成勳沒有工作的那一年，也一直幫著陳映書。



結局也引發熱烈討論，韓網友：「去海外也都會結婚，白易辰你...爲什麼...」、「只有我期待結婚結局嗎」、「覺得太倉促了」、「因爲是12集，所以比其他電視劇有很多遺憾」、「之後在 YouTube 上傳未公開吧」、「婚禮都不給看就結束的意思就是有第二季吧」、「託你們的福，真的是非常火熱的6周」等等。

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