安孝燮突然傳出戀愛傳聞，愛上大一歲的朴智賢！年初的年糕湯照片成了證據

最近因為主演《社內相親》而人氣大爆發的演員安孝燮突然傳出了戀愛緋聞。

DC INSIDE等多個韓國網站上出現了爆料貼，有網友稱安孝燮疑似正在熱戀中，女友則是曾出演過《柔美的細胞小將》裡「徐賽理」的朴智賢。相關內容已經衝上了韓網熱搜。 之後就有網友整理出了證據，證據則是兩人的SNS。



網友指出今年1月安孝燮和朴智賢在各自的SNS和粉絲俱樂部上公開了年糕湯的照片，兩張照片裡的桌子疑似是同一張，裝年糕湯的碗似乎也是同款。



아니 오늘 사내맞선은 볼껀데



안효섭 드라마 끝나고 걍 여친있다고 하는게

괜히 미우새에서 없는데

이상형 디테일해서 이상하다 했는데



팬카페에 떡국 올리는건 선넘지 pic.twitter.com/ePobUv910h — 젤로 (@dirtysexy11) April 5, 2022

此外，朴智賢在去年1月時通過SNS發佈過一張戴眼鏡的照片，而眼鏡反光中照射出了一名男生的身影，讓網友們十分好奇。網友指出兩人因為是同一個時尚品牌的代言人，曾在2017年9月-2020年6月期間一起工作過，很有可能因為這個原因而熟絡起來。



最讓人疑心的就是「惠靈頓牛排」！朴智賢很久之前在IG裡公開過自己所做的惠靈頓牛排照片。而安孝燮和金裕貞拍攝《紅天機》期間的花絮中，曾經表示過「把牛肉放到麵包裡烤是我有生以來第一次嘗試過的味道」，被網友猜測這是在炫耀女友的料理手藝，用只有兩人才知道的暗號在傳遞愛意。



드라마 마지막화 남겨 두고 딥빡이네...

아니 그래서 지금은 사귀고 있는 건데 아닌데?



안효섭

박지현 pic.twitter.com/LvzpXDy1GU — 젤로 (@dirtysexy11) April 2, 2022

對於安孝燮和朴智賢的緋聞，韓國網民們也反應各異，有網友表示：「無所謂，我喜歡的是他的作品和劇裡的角色」、「演員也有自己的生活」、「演員為什麼不能談戀愛」等。 也有網友稱：「夢想幻滅，我要脫粉了」、「經紀公司都不否認」、「等官方聲明」等。

截止至發稿，安孝燮和朴智賢的經紀公司都未有任何回應。

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