安孝燮＆金世正《社内相亲》以甜蜜的幸福结局落下帷幕！网友：「快以第二季回归、12集真的太少了」

（有雷）SBS《社内相亲》大结局全国收视为11.4%、首都圈收视为11.9%、最高瞬间达到13.4%。

姜泰武（安孝燮 饰）虽然经历被申夏莉（金世正 饰）妈妈打后背的苦难，但是展现了爱申夏莉的真心，被认可爲男朋友。申夏莉明知爷爷（李德华 饰）爲了让两人分开而装病，但还是去照顾他。她准备双和汤，聊了钓鱼话题，还用韩国演歌抓住爷爷的心（爷爷还用脚偷打拍子 XD）



但实际上，爷爷的健康出现了问题，姜泰武爲了治疗决定去美国。申夏莉拒绝姜泰武一起去美国的提议，选择坚守自己的位置，因爲她希望姜泰武不要再因爲公司内部恋爱传闻而爲难，就这样两人开始一年的远距离恋爱。



某天，姜泰武与某位大提琴家传出绯闻，申夏莉气得要奔去美国，结果...姜泰武偷偷地回来了。接著，姜泰武在樱花纷飞的街道上向申夏莉求婚：「你也知道我最讨厌浪费时间了，我没办法再忍受和你分开了，所以我们结婚吧。」并在申夏莉手上戴上戒指，两人甜蜜的接吻约定结婚。



陈会长（李基英 饰）反对女儿陈映书（薛仁雅 饰）与车成勋（金旻奎 饰）恋爱，陈映书从爸爸的公司离职，并成立自己的公司，车成勋也拿出自己的存款（17亿60万韩币）进行投资。车成勋没有工作的那一年，也一直帮著陈映书。



结局也引发热烈讨论，韩网友：「去海外也都会结婚，白易辰你...爲什么...」、「只有我期待结婚结局吗」、「觉得太仓促了」、「因爲是12集，所以比其他电视剧有很多遗憾」、「之后在 YouTube 上传未公开吧」、「婚礼都不给看就结束的意思就是有第二季吧」、「托你们的福，真的是非常火热的6周」等等。

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