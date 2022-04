BTS金泰亨竊竊私語Olivia超魅惑粉絲陷入瘋狂！防彈少年團變身特務從天而降GRAMMYs葛萊美舞台

BTS 整場表演太帥了!不能只有我看到~~~。(金泰亨有罪)

BTS 防彈少年團今年再度出席國際音樂盛事《GRAMMYs》(Grammy Award、葛萊美獎、格林美)頒獎典禮,除了完整體帶來熱門曲〈Butter〉外,成員金泰亨(V)與創作歌手Olivia Rodrigo在開場的竊竊私語片段也引發粉絲熱烈討論。

開場成員們全黑西裝一一從各處登場,金泰亨則坐在 Olivia 身旁,兩人相談甚歡,更直接在 Olivia 耳邊說話,Olivia 做出相當驚訝的表情,你們到底說了什麼!?我好想知道啊~。XD

Kim Taehyung and Olivia Rodrigo’s skit during BTS Butter performance at Grammys #GRAMMYs pic.twitter.com/uNEnLT3TQ4

PS:那一甩太帥了,我的天~

▼BTS 紅毯影片:



最後,一起來欣賞BTS在《GRAMMYs》上帶來的〈Butter〉舞台吧!

Name a group ~smoother~ than @bts_bighit, we dare you. #BTSARMY #GRAMMYs pic.twitter.com/OYBNl7XJfk