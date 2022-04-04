《氣象廳的人們》宋江終演感想：「辛苦又充實的拍攝現場…希望給觀眾們帶來正面訊息」

JTBC電視劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》日前播出大結局，最終溫暖的氛圍也得到觀眾們的好評，而其中男主角宋江也發表了終演的感想。

宋江本次在《氣象廳的人們》中所飾演的預報員李時雨，觀眾們認為如果要把他的角色比喻成氣候的話，劇中他在戀愛以及自身的成長，可稱得上是「晴朗」。每件事情他都以積極又溫暖的能量感染了身邊的人們，讓大家的心情也變得好了起來，也是位比任何人更真誠積極看待天氣的氣象廳王牌預報員，其中好幾次艱難的預報都由他出手完美解決。



與之前的作品相比，有許多觀眾們也從本次看出了宋江的成長。除了一開始的人物設定相當討喜，喜歡上自己上司的可愛直白年下男，快速展開的戀情非常吸引觀眾，之後他因為自己的家中背景，以及與陳夏景（朴敏英飾）之間的婚姻價值觀差異與矛盾，和許多逆境的來襲，讓宋江在劇中的表現更加成熟，也成功帶給觀眾們除了心動以外的感動。



宋江也透過所屬公司表達了終演感想，他表示飾演李時雨一角讓他真正學習到很多，雖然很累不過是相當充實的拍攝現場，如同我學習到很多，希望也留給觀眾們許多正向的訊息。宋江認為這部作品有著很特別的意義，日後也會持續認真地演出，也非常感謝觀眾們對他的鼓勵，祝大家幸福。征服了各種題材包含奇幻動作、青少年校園、舞蹈以及職場羅曼史的宋江，下一步還將征服何種題材，令人期待。



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