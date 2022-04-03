你有辦法忍住不笑嗎？《第六感3》Jessi 一開口成員就大爆笑！把運動服說成奶頭，到處都是嗶嗶聲～

小編很不爭氣的，一開頭就笑出聲了。XDDD

tvN 熱門推理系列節目《第六感3》第三集邀請到了大家都熟知的池錫辰、演員李伊與宋再臨，到達第二個地點「能睡覺的餐廳?!能品嚐助眠餐點的舒眠餐廳」時，節目組設置的小遊戲引發成員與來賓們的大爆笑。

首先A隊伍躲在舒眠艙中含著哨子，B隊伍派人說故事，要猜出他們在哪一個舒眠艙中，如果A隊能忍住不笑就能讓對方失分，相對的B隊猜中藏在哪裡就能獲得分數。



▼一起來看此片段，看你能不能忍住不笑～。



B隊派出Jessi開始說故事：「有位女生…向穿了愛迪達（adidas）乳房…」此處其實是想講運動服，但發音似乳房所以大家都瞬間崩潰了～。XD



嗶嗶聲直接四起，Jessi 自然的口誤發音真的是太強大了！保守的劉在錫怒喊：「哪有這樣的啊…。」故事才剛開始就被A隊抗議是犯規行為，真的太難忍。



故事繼續：「有位女生向一位穿著愛迪達運動服的男生說，天啊～你的運動服真好看。」此時運動服的發音依舊不穩定。



Jessi繼續說故事：「聽到後，那位男生問，妳看得到我的乳房嗎？」結果大家大爆笑，嗶嗶聲自然是藏不住了。XDDD



看完影片的你，有忍住不笑嗎？如果有，那你真是太厲害了～！！！

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