《二十五，二十一》倒數第二集看了又哭又笑的，觀眾都要混淆了！結局是什麼完全摸不透（EP.15）

《二十五，二十一》倒數第二集看了又哭又笑的，觀眾都要混淆了！結局是什麼完全摸不透（EP.15）

韓劇   2022年4月3日   星期日11:00   草莓   6

（封面圖源：Netflix@《二十五，二十一》截圖）

究竟，《二十五，二十一》的結局會如何發展？讓我們繼續看下去。

《二十五，二十一》的觀眾大概從上週就開始進入了「戒備狀態」，部分擔心BE（Bad Ending悲劇結局）的觀眾拚命的找尋蛛絲馬跡證明羅希度女兒的爸是白易辰，不過官方似乎害怕觀眾期望太大導致失望也太大，已明白的預告第16集結局羅希度與白易辰會分開（詳情點此）。

然而昨晚播出的第15集內容，羅希度與白易辰確實走向了分手之路，但預告看起來卻又不是那麼一回事？

（以下嚴重劇透15集內容）

第15集，羅希度（金泰梨 飾）撞見了因傷害到高宥琳（苞娜 飾）而痛哭流涕的白易辰（南柱赫 飾），她沒有責備他反倒安慰他，希望未來能和他一起分擔悲傷。兩個人正式交往後，白易辰為了避免高宥琳的事情發生在羅希度身上，選擇到了報導局社會部工作。
（圖源：Netflix@《二十五，二十一》截圖）

羅希度與高宥琳分別在異國備戰2001年馬德里大賽，卻因為媒體的斷章取義產生了一些疙瘩，再加上身負「輸不得」的壓力，兩個人都很煎熬。羅希度最後以一分之差取勝高宥琳，兩人摘下面罩的臉龐都充滿淚水，相擁而泣。
（圖源：Netflix@《二十五，二十一》截圖）

進入社會部的白易辰比以往還辛苦，隨時隨地都可能要趕往事故現場播報新聞，導致與羅希度的約會經常遲到甚至失約。對於那樣的白易辰，羅希度總能包容他，也明白他在報導事故之後容易陷入傷感、無力的情緒，一直為他加油。然而在白易辰外派紐約報導911事件之後，白易辰開始無力招架負面情緒，還反駁了羅希度安慰的話語。
（圖源：Netflix@《二十五，二十一》截圖）

「我的加油再也無法傳達給他了。」羅希度意識到。再過了幾個月，羅希度甚至聽見了白易辰申請了常駐紐約當特派員的消息……有人問羅希度是不是有男朋友，羅希度回答不出來，一個人孤零零的跨年，相比去年人事已非。
（圖源：Netflix@《二十五，二十一》截圖）

到這裡為止，觀眾可能都以為兩個人就這樣默默分手了，但不是的，16集預告裡白易辰回心轉意歸國並和羅希度再見相擁。時光飛逝到2009年羅希度三連霸，也就是白易辰送上結婚祝福的那年，接下來的畫面卻是兩人甜蜜如往昔的模樣。白易辰最後留下一句話：「妳讓我明白什麼是完美的幸福。」羅希度則說：「因為我愛你。」

預告讓觀眾摸不著頭緒兩人的戀情究竟會是BE還是HE（Happy Ending喜劇收場），韓國網友於Naver TV裡的預告下留言：「不是就這樣結婚了嗎？真受不了這電視劇了」「預告好像在愚弄觀眾，根本在釣魚」「內容越來越牽強」「說要互相加油結果卻疏遠」「所以金敏彩是哪來的」「突然把白易辰這角色弄得很糟，是不是太過分了？」「剪輯也太藝術了，看起來像HE又像BE，看了都要得病了」。

不過也有觀眾替《二十五，二十一》緩頰，認為從劇名就暗示了離別，因為「回憶停留在了二十五，二十一」，或是覺得無論是HE還是BE都能夠理解，因為「給人一種純情漫畫的感覺，每當想看就可以拿出來看，也不一定非得要結婚才是愛情」。

看完15集的你，你的想法又是什麼呢？

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留言/評論
  • 睇過決賽,韓國國家劍擊隊或許可以請他們拍宣傳片,因為實在拍得太型了。這劇不只感情線,單以運動作題目也是拍出超水準,兩人都有不能輸的強烈理由,希度輸會被駡是放水,是賣國賊,宥琳本身就多人想她輸,她不能被睇低,所以她們拼死都要贏,她們都在抵住強大壓力下作賽,這也是希度賽前忍住不見宥琳原因怕分心,當比賽完了雙方擁抱時,情感一下子崩潰爆發出來,這幕也令我看到眼濕濕。至於易辰希度去留,基於大家生活節奏差太遠,我想結局是他們兩人意識到這樣的分隔難以維繫感情,不想拖累雙方將來生活而作出分手決定,反而變回朋友大家也更放鬆,其實這樣的結局是更實際合理,我想是SE中比較容易接受吧
    1小時前
  • 如果彼此相愛，努力在一起的兩人，終究如劇組透露再也不能從對方感受到支持而分手，那也不過再證實世界毀了夢想。希望只是暫時的止痛劑。這才是真正的BE.
    1小時前
  • 我已經看破紅塵，躺平了，已做好今晚有什麼結局都能平淡接受的準備(大概
    33分前
  • 國家唔比錢養唔到運動員，咁運動員都要食飯交租養家人，我覺帶宥琳無辦法嗟，她無錯
    1小時前
  • Sze Lam Phoebe Sin 唔敢睇住><
    55分前
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