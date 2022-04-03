《二十五，二十一》倒數第二集看了又哭又笑的，觀眾都要混淆了！結局是什麼完全摸不透（EP.15）

究竟，《二十五，二十一》的結局會如何發展？讓我們繼續看下去。

《二十五，二十一》的觀眾大概從上週就開始進入了「戒備狀態」，部分擔心BE（Bad Ending悲劇結局）的觀眾拚命的找尋蛛絲馬跡證明羅希度女兒的爸是白易辰，不過官方似乎害怕觀眾期望太大導致失望也太大，已明白的預告第16集結局羅希度與白易辰會分開（詳情點此）。

然而昨晚播出的第15集內容，羅希度與白易辰確實走向了分手之路，但預告看起來卻又不是那麼一回事？

（以下嚴重劇透15集內容）



第15集，羅希度（金泰梨 飾）撞見了因傷害到高宥琳（苞娜 飾）而痛哭流涕的白易辰（南柱赫 飾），她沒有責備他反倒安慰他，希望未來能和他一起分擔悲傷。兩個人正式交往後，白易辰為了避免高宥琳的事情發生在羅希度身上，選擇到了報導局社會部工作。



羅希度與高宥琳分別在異國備戰2001年馬德里大賽，卻因為媒體的斷章取義產生了一些疙瘩，再加上身負「輸不得」的壓力，兩個人都很煎熬。羅希度最後以一分之差取勝高宥琳，兩人摘下面罩的臉龐都充滿淚水，相擁而泣。



進入社會部的白易辰比以往還辛苦，隨時隨地都可能要趕往事故現場播報新聞，導致與羅希度的約會經常遲到甚至失約。對於那樣的白易辰，羅希度總能包容他，也明白他在報導事故之後容易陷入傷感、無力的情緒，一直為他加油。然而在白易辰外派紐約報導911事件之後，白易辰開始無力招架負面情緒，還反駁了羅希度安慰的話語。



「我的加油再也無法傳達給他了。」羅希度意識到。再過了幾個月，羅希度甚至聽見了白易辰申請了常駐紐約當特派員的消息……有人問羅希度是不是有男朋友，羅希度回答不出來，一個人孤零零的跨年，相比去年人事已非。



到這裡為止，觀眾可能都以為兩個人就這樣默默分手了，但不是的，16集預告裡白易辰回心轉意歸國並和羅希度再見相擁。時光飛逝到2009年羅希度三連霸，也就是白易辰送上結婚祝福的那年，接下來的畫面卻是兩人甜蜜如往昔的模樣。白易辰最後留下一句話：「妳讓我明白什麼是完美的幸福。」羅希度則說：「因為我愛你。」



預告讓觀眾摸不著頭緒兩人的戀情究竟會是BE還是HE（Happy Ending喜劇收場），韓國網友於Naver TV裡的預告下留言：「不是就這樣結婚了嗎？真受不了這電視劇了」「預告好像在愚弄觀眾，根本在釣魚」「內容越來越牽強」「說要互相加油結果卻疏遠」「所以金敏彩是哪來的」「突然把白易辰這角色弄得很糟，是不是太過分了？」「剪輯也太藝術了，看起來像HE又像BE，看了都要得病了」。

不過也有觀眾替《二十五，二十一》緩頰，認為從劇名就暗示了離別，因為「回憶停留在了二十五，二十一」，或是覺得無論是HE還是BE都能夠理解，因為「給人一種純情漫畫的感覺，每當想看就可以拿出來看，也不一定非得要結婚才是愛情」。



看完15集的你，你的想法又是什麼呢？

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