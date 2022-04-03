你有办法忍住不笑吗？《第六感3》Jessi 一开口成员就大爆笑！把运动服说成奶头，到处都是哔哔声～

小编很不争气的，一开头就笑出声了。XDDD

tvN 热门推理系列节目《第六感3》第三集邀请到了大家都熟知的池锡辰、演员李伊与宋再临，到达第二个地点「能睡觉的餐厅?!能品尝助眠餐点的舒眠餐厅」时，节目组设置的小游戏引发成员与来宾们的大爆笑。

首先A队伍躲在舒眠舱中含著哨子，B队伍派人说故事，要猜出他们在哪一个舒眠舱中，如果A队能忍住不笑就能让对方失分，相对的B队猜中藏在哪里就能获得分数。



▼一起来看此片段，看你能不能忍住不笑～。



B队派出Jessi开始说故事：「有位女生…向穿了爱迪达（adidas）乳房…」此处其实是想讲运动服，但发音似乳房所以大家都瞬间崩溃了～。XD



哔哔声直接四起，Jessi 自然的口误发音真的是太强大了！保守的刘在锡怒喊：「哪有这样的啊…。」故事才刚开始就被A队抗议是犯规行为，真的太难忍。



故事继续：「有位女生向一位穿著爱迪达运动服的男生说，天啊～你的运动服真好看。」此时运动服的发音依旧不稳定。



Jessi继续说故事：「听到后，那位男生问，你看得到我的乳房吗？」结果大家大爆笑，哔哔声自然是藏不住了。XDDD



看完影片的你，有忍住不笑吗？如果有，那你真是太厉害了～！！！

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