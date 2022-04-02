每看必笑的神秘「波妞手印」！南柱赫親自解答當年如何把大手化成小手

光看手印就可以笑一百回XDDD

南柱赫所屬經紀公司31日發布了一支「白記者的測驗」採訪影片，南柱赫面臨的第一題新聞標題填空，就是超經典的2019年青龍電影獎手印意外。

回顧當年到底發生什麼事，南柱赫與韓志旼、金香起與金多美出席了青龍電影節壓手印儀式，成品一出來就南柱赫的最為奇怪，大拇指以外的四根手指稀奇的短，各家媒體看了都想問：南柱赫你的手發生了什麼事？南柱赫還因此被笑稱可能有雙「波妞之手」（《崖上的波妞》裡的波妞，港譯「波兒」）。



「南柱赫的手為什麼會長這樣？」南柱赫認真解答真相，他說他照著指示用力的按壓自己的手進壓印液體裡，但他太用力導致液體覆蓋住了他部分手指。他問工作人員「沒關係嗎？」得到回應「只會用到底層不會用到頂層，沒關係」，南柱赫便放心的以不破壞凝固中液體的方式，把手從液體中抽了出來，最後才變成只有手掌印得很正常，手指看起來都變形了。



問他知不知道自己被說有波妞之手，他不太知情，不過強調自己的手真的很大，正常狀況下怎麼樣折手指都印不了那種形狀。他也很樂天的認為那不是一個失誤，反而是正常之下(?)達成的效果，「能夠很有趣就好了」。



▼「白記者的測驗」採訪影片（電腦版YouTube可點→英文字幕→自動翻譯→中文）



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