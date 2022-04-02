每看必笑的神秘「波妞手印」！南柱赫亲自解答当年如何把大手化成小手

光看手印就可以笑一百回XDDD

南柱赫所属经纪公司31日发布了一支「白记者的测验」采访影片，南柱赫面临的第一题新闻标题填空，就是超经典的2019年青龙电影奖手印意外。

回顾当年到底发生什么事，南柱赫与韩志旼、金香起与金多美出席了青龙电影节压手印仪式，成品一出来就南柱赫的最为奇怪，大拇指以外的四根手指稀奇的短，各家媒体看了都想问：南柱赫你的手发生了什么事？南柱赫还因此被笑称可能有双「波妞之手」（《崖上的波妞》里的波妞，港译「波儿」）。



「南柱赫的手为什么会长这样？」南柱赫认真解答真相，他说他照著指示用力的按压自己的手进压印液体里，但他太用力导致液体覆盖住了他部分手指。他问工作人员「没关系吗？」得到回应「只会用到底层不会用到顶层，没关系」，南柱赫便放心的以不破坏凝固中液体的方式，把手从液体中抽了出来，最后才变成只有手掌印得很正常，手指看起来都变形了。



问他知不知道自己被说有波妞之手，他不太知情，不过强调自己的手真的很大，正常状况下怎么样折手指都印不了那种形状。他也很乐天的认为那不是一个失误，反而是正常之下(?)达成的效果，「能够很有趣就好了」。



▼「白记者的测验」采访影片（电脑版YouTube可点→英文字幕→自动翻译→中文）



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