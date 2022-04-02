【K社韓文小百科】《社內相親》金世正吐槽薪水：就只有這麼一點！韓觀眾：那我的月薪少到乞丐都憐憫我

《社內相親》劇中脫離實際生活的情節引發了民眾們的熱議。

《社內相親》從開播開始就收視率穩步提高，目前已經突破了10%，每播出一集都在刷新自身的收視率，可謂是當下話題度、熱度、討論度最高的一部韓劇了。 男女主CP和副CP兩條LOVELINE也讓觀眾們看得津津有味，好評不斷的該劇沒想到因為一個小細節遭到了吐槽。

事情的起因是劇中夏莉（金世正 飾）的薪資。 夏莉是GO FOOD集團的食品研究員，第一集中出現了她拿到薪資明細表的場景，她的月薪有350萬（韓幣，下同），此時夏莉卻不滿地說了一句：「這麼點錢除去存款、公司借貸金、零花錢，只剩下5萬了！！！ 」

*韓幣350萬元，約等於台幣82875元，人民幣18382元，港幣22645元。



根據劇裡的設定，夏莉每月固定存款200萬，零花錢則是50萬，再刨去其他的各種開銷，僅剩下5萬，這樣算起來似乎她的薪資真的不多，但認真看劇的觀眾們卻不這麼認為，夏莉拿到手的薪水應該有349萬，那麼一年就有4900萬了。 根據相關機構公佈的「2021年職場人士平均年薪調查」顯示，上班族稅前平均年薪為3744萬，稅後實際到手的平均薪資為273萬/月，夏莉的薪資水準高於現實中上班族的平均收入，況且夏莉還不到30歲，放到現實生活中的話已經是高薪階層了。



對於女主角薪資脫離現實的設定，觀眾們吐槽聲不斷，紛紛表示：「349萬是那麼點錢的話，我的月薪只能算牛身上的一根毛」、「夏莉的薪水都算少的話，那乞丐都覺得我窮」、「每個月存款200萬還不嫌掙得少了？ 」、「我剛工作沒多久，一個月給我200萬，我都得謝謝老闆」、「脫離現實」等。

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