新劇《向你奔去的速度493km》海報＆劇照公開！新生代小鮮肉「蔡鍾協」首度擔任男主角，期待全新角色！

新劇《向你奔去的速度493km》海報＆劇照公開！新生代小鮮肉「蔡鍾協」首度擔任男主角，期待全新角色！

韓劇   2022年4月1日   星期五14:14   Yuan  

（封面圖源：KBS《向你奔去的速度493km》劇照、海報）

KBS新劇《向你奔去的速度493km》由朴柱炫、蔡鍾協主演，講述在清新的25歲，卻把運動視為全部的羽球選手「朴太陽」與運動就是職業的「朴泰俊」，在羽球職業隊展開既炙熱又浪漫的體育羅曼史。

（圖源：KBS《向你奔去的速度493km》海報）

▼朴柱炫飾演運動就是人生全部的羽球選手「朴太陽」，擅長強有力的殺球，一度是奧運奪冠的希望之星，然而卻因為一次神秘事件突然離開了羽球界。時隔3年，她加入職業隊再度拿起羽球拍，以全盛期的自己為目標再一次揮灑熱情。
（圖源：KBS《向你奔去的速度493km》劇照）

▼蔡鍾協飾演把羽球當做職業看待的選手「朴泰俊」，他認為運動就是職業，夢想引退後過上舒適的日子，但被市廳隊開除後來到了職業隊，並在這裡遇見了朴太陽，作為一個人和運動員都逐漸發生改變。
（圖源：KBS《向你奔去的速度493km》劇照）

製作組表示：「擁有明朗笑容和積極能量的蔡鍾協與『青春』這個詞非常相符。這樣的蔡鍾協與《向你奔去的速度493km》中的『朴泰俊』相遇，發揮了強大的協同效應。希望大家能期待他的演技和上升的顏值。」
 

近日，兩人的情侶海報也公開。躺在羽球場上安然入睡的朴太陽吸引了人們的視線。而朴泰俊望著熟睡的朴太陽笑著，似觸非觸的他的手指加重了心動，他對朴太陽充滿愛意的眼神展現兩人的關係。他們會在劇中展現什麼樣的浪漫化學反應，也讓人期待！
（圖源：KBS《向你奔去的速度493km》海報）（圖源：KBS官網《向你奔去的速度493km》影片截圖）

另外，《向你奔去的速度493km》由《Justice》 趙雄導演與《明天與你》許星慧編劇合作打造，確定在4月20日首播。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 新劇《向你奔去的速度493km》海報＆劇照公開！新生代小鮮肉「蔡鍾協」首度擔任男主角，期待全新角色！
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手