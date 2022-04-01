新劇《向你奔去的速度493km》海報＆劇照公開！新生代小鮮肉「蔡鍾協」首度擔任男主角，期待全新角色！

KBS新劇《向你奔去的速度493km》由朴柱炫、蔡鍾協主演，講述在清新的25歲，卻把運動視為全部的羽球選手「朴太陽」與運動就是職業的「朴泰俊」，在羽球職業隊展開既炙熱又浪漫的體育羅曼史。

▼朴柱炫飾演運動就是人生全部的羽球選手「朴太陽」，擅長強有力的殺球，一度是奧運奪冠的希望之星，然而卻因為一次神秘事件突然離開了羽球界。時隔3年，她加入職業隊再度拿起羽球拍，以全盛期的自己為目標再一次揮灑熱情。



▼蔡鍾協飾演把羽球當做職業看待的選手「朴泰俊」，他認為運動就是職業，夢想引退後過上舒適的日子，但被市廳隊開除後來到了職業隊，並在這裡遇見了朴太陽，作為一個人和運動員都逐漸發生改變。



製作組表示：「擁有明朗笑容和積極能量的蔡鍾協與『青春』這個詞非常相符。這樣的蔡鍾協與《向你奔去的速度493km》中的『朴泰俊』相遇，發揮了強大的協同效應。希望大家能期待他的演技和上升的顏值。」



近日，兩人的情侶海報也公開。躺在羽球場上安然入睡的朴太陽吸引了人們的視線。而朴泰俊望著熟睡的朴太陽笑著，似觸非觸的他的手指加重了心動，他對朴太陽充滿愛意的眼神展現兩人的關係。他們會在劇中展現什麼樣的浪漫化學反應，也讓人期待！



另外，《向你奔去的速度493km》由《Justice》 趙雄導演與《明天與你》許星慧編劇合作打造，確定在4月20日首播。

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