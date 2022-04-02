《偶然成為社長2》新來的兼職生超不聽話！李光洙以前輩之姿訓話，還接下了新社長的職位～

終於又有新的兼職生出現啦！光洙一下子變成李社長，人設居然是老頑固前輩～。XDDD

tvN 熱門綜藝節目《偶然成為社長2》最新EP.6迎來了新的兼職生搞笑藝人洪賢姬與李銀炯，兩人話多外向又充滿活力，給節目帶來了全新的能量。



開頭李光洙先教李銀炯進行收銀台的工作，李銀炯問客人：「要用現金還是刷卡呢？」光洙就訓斥說：「人家都拿出信用卡了，有必要問嗎？」



接著，因為是刷卡光洙就引導她按下刷卡鍵的位置，李銀炯問：「現在按嗎？」光洙回：「不是現在按，要等什麼時候按？」



最後連「需要袋子」的話術都被調教要如何說，更訓話說問得太遲了～。李銀炯則忍不住表示：「他神經很敏感耶…。」雖然年齡是姐姐，但身為兼職生前輩的光洙也是沒在客氣的。XD



▼光洙以前輩之姿教訓新人！趙寅成交接圍裙突變社長。



而車太鉉跟趙寅成因為要出去補貨，將社長的職位先交給李光洙代職。



之後，繼續負責廚房的林周煥幫兩位新人準備早午餐，李光洙也一邊請她們幫忙寫新菜單，她們的想法也很多，一直給出新主意，最後光洙受不了直接說：「不好意思，可以麻煩妳們照我們的要求去做嗎？」兩人才終於乖乖聽話。



完成後的新菜單內容～！



▼新來的工讀生話很多！光洙：麻煩照我們的要求做。



更多有趣的內容記得鎖定每週四播出的《偶然成為社長2》。

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