新剧《向你奔去的速度493km》海报＆剧照公开！新生代小鲜肉「蔡钟协」首度担任男主角，期待全新角色！

新剧《向你奔去的速度493km》海报＆剧照公开！新生代小鲜肉「蔡钟协」首度担任男主角，期待全新角色！

韩剧   2022年4月1日   星期五14:14   Yuan  

（封面图源：KBS《向你奔去的速度493km》剧照、海报）

KBS新剧《向你奔去的速度493km》由朴柱炫、蔡钟协主演，讲述在清新的25岁，却把运动视为全部的羽球选手「朴太阳」与运动就是职业的「朴泰俊」，在羽球职业队展开既炙热又浪漫的体育罗曼史。

（图源：KBS《向你奔去的速度493km》海报）

▼朴柱炫饰演运动就是人生全部的羽球选手「朴太阳」，擅长强有力的杀球，一度是奥运夺冠的希望之星，然而却因为一次神秘事件突然离开了羽球界。时隔3年，她加入职业队再度拿起羽球拍，以全盛期的自己为目标再一次挥洒热情。
（图源：KBS《向你奔去的速度493km》剧照）

▼蔡钟协饰演把羽球当做职业看待的选手「朴泰俊」，他认为运动就是职业，梦想引退后过上舒适的日子，但被市厅队开除后来到了职业队，并在这里遇见了朴太阳，作为一个人和运动员都逐渐发生改变。
（图源：KBS《向你奔去的速度493km》剧照）

制作组表示：「拥有明朗笑容和积极能量的蔡钟协与『青春』这个词非常相符。这样的蔡钟协与《向你奔去的速度493km》中的『朴泰俊』相遇，发挥了强大的协同效应。希望大家能期待他的演技和上升的颜值。」
 

近日，两人的情侣海报也公开。躺在羽球场上安然入睡的朴太阳吸引了人们的视线。而朴泰俊望著熟睡的朴太阳笑著，似触非触的他的手指加重了心动，他对朴太阳充满爱意的眼神展现两人的关系。他们会在剧中展现什么样的浪漫化学反应，也让人期待！
（图源：KBS《向你奔去的速度493km》海报）（图源：KBS官网《向你奔去的速度493km》影片截图）

另外，《向你奔去的速度493km》由《Justice》 赵雄导演与《明天与你》许星慧编剧合作打造，确定在4月20日首播。

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