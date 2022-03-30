姜漢娜《紅丹心》古裝造型曝光啦！與李準共譜血色羅曼史，宮外深情對望宮中卻隔重重高牆

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KBS 2TV全新月火劇《紅丹心》，繼釋出兩位男主角李準‎與張赫的單獨劇照後，昨（29）日釋出了女主角姜漢娜與李準之劇照。

《紅丹心》講述為了生存而拋棄心愛女人的王「李泰」（音譯），和為了生存而必須成為中殿的「劉貞」（音譯），成為政敵的他們拿刀相向，展開了一場血色羅曼史。

李準飾演與懦弱父王不同、夢想成為絕對君主的王「李泰」；姜漢娜飾演在當時相當前衛、擁有自由靈魂的女性「劉貞」。李泰與劉貞分明彼此傾慕，兩個人卻會因意外事故走向政治對立方，將羅曼史染上了血色。

劇照明顯的呈現兩種不同的氛圍。宮外微服的他們就像普通百姓，劉貞狀似紅著眼眶展露笑容，而她眼前的李泰蹙著眉，兩個人眼神之間的情感流動相當豐富。



轉向宮內，光是黯淡的景象就存在著某種肅殺之感。穿著龍袍的李泰，一個人嚴肅的坐在案前；劉貞同樣是一個人，獨自在寢宮中，神情不如以往明亮。此組劇照是否暗示了兩人已走向政敵、分道揚鑣？



《紅丹心》預計接檔《瘋狂愛上我》（Crazy Love）播出，觀眾屆時可一窺李準與姜漢娜如何詮釋李泰與劉貞染了血色的「世紀宮廷羅曼史」。

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