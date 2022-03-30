金泰梨想拍VLOG送粉絲全網征集名稱，網友們都太有才華了，諧音梗超好玩XD

《二十五，二十一》女主角「希度」金泰梨想要挑戰VLOG。

29日，金泰梨通過個人IG發佈了一張照片，黑白底色將氛圍感拉滿，金泰梨披著頭髮，飽滿的蘋果肌都在發光，少女感十足，難怪32歲的她演起18歲的高中生毫無違和感呢。



金泰梨還表示她想要挑戰VLOG，但還沒想好VLOG的名字，希望廣大有才華的網友們能夠幫她起名，「一直在苦惱要送什麼禮物給粉絲們，於是就打算嘗試拍VLOG，但還沒想好名字，這個起名的機會就讓給大家了。」金泰梨希望粉絲們積極留言，她將親自在留言中選出最心儀的名稱，最終被選上的幸運網友還會獲得一份小禮物，她還解釋VLOG的內容是「關於開車的，還會有閒聊，各種各樣什麼都有。其餘的就留給大家去看啦，暫時保密。」

粉絲和網友們踴躍留言，提供了很多VLOG名稱，比如：「泰駕（代駕）」、「現在，去接梨（你）」、「泰梨LOGIN」、「去接梨的路上」、「今日的泰駕司機」等。

此外，金泰梨和南柱赫主演的《二十五，二十一》正在熱播中，尤其是剛播完的第14集劇情急轉直下，看呆所有觀眾，各種關於大結局是否是BAD ENDING的推測內容層出不窮，讓觀眾們非常擔憂。



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