姜汉娜《红丹心》古装造型曝光啦！与李准共谱血色罗曼史，宫外深情对望宫中却隔重重高墙

太期待了!!!

KBS 2TV全新月火剧《红丹心》，继释出两位男主角李准‎与张赫的单独剧照后，昨（29）日释出了女主角姜汉娜与李准之剧照。

《红丹心》讲述为了生存而抛弃心爱女人的王「李泰」（音译），和为了生存而必须成为中殿的「刘贞」（音译），成为政敌的他们拿刀相向，展开了一场血色罗曼史。

李准饰演与懦弱父王不同、梦想成为绝对君主的王「李泰」；姜汉娜饰演在当时相当前卫、拥有自由灵魂的女性「刘贞」。李泰与刘贞分明彼此倾慕，两个人却会因意外事故走向政治对立方，将罗曼史染上了血色。

剧照明显的呈现两种不同的氛围。宫外微服的他们就像普通百姓，刘贞状似红著眼眶展露笑容，而她眼前的李泰蹙著眉，两个人眼神之间的情感流动相当丰富。



转向宫内，光是黯淡的景象就存在著某种肃杀之感。穿著龙袍的李泰，一个人严肃的坐在案前；刘贞同样是一个人，独自在寝宫中，神情不如以往明亮。此组剧照是否暗示了两人已走向政敌、分道扬镳？



《红丹心》预计接档《疯狂爱上我》（Crazy Love）播出，观众届时可一窥李准与姜汉娜如何诠释李泰与刘贞染了血色的「世纪宫廷罗曼史」。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻