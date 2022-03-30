《Again My Life》劇本二度找上李準基！自認「命中注定要演出金熙宇這角色」

即將於4月8日首播的SBS新電視劇《Again My Life》，描述有機會重新再經歷一次自己的人生，能力值滿點的熱血檢察官，對於惡人的正義嚴懲記。除了劇中李準基有第二次機會經歷人生，這套劇本也是第一次他未確定接演而又再度找上他，讓他覺得是命中注定要演出此角色。

《Again My Life》是李準基睽違2年再度回歸電視劇的作品，他也透露自己是第二次接到提案後決定演出。他表示題材本身相當有意思，劇情也很吸引人，他在第一次接到提案時未能決定，想不到這套劇本又再度找上了他。而金熙宇這個角色也融入了許多他喜愛的強項，投入越多越覺得這是命中注定要演出本部作品。



李準基也提到本劇中的許多事件都將輕鬆快速地展開，在目前這樣的低迷鬱悶的時局，人們期待著實現痛快的正義，也希望這部電視劇能夠帶給觀眾們這樣的樂趣。與李準基的前作相似，這一次他所飾演的主角金熙宇也有著大起大落的人生，經歷過許多無常，他也笑稱自己不知不覺似乎都選擇到這樣的角色，有著豐富的情感色彩以及艱困的成長過程。



李準基本次的角色回到了過去的人生，他也被問到是否有想要回到過去的想法？他則表示對自己目前的生活很滿意，也很感謝身邊的人事物。不過作為演員的確有希望重新演繹的作品，譬如《狗與狼的時間》以及《一枝梅》，李準基認為如果能以自己目前較為成熟的演技來演出，應該能夠提高作品的完成度，李準基也表示演技方面是沒有完美的，謙虛地說自己仍有進步空間。《Again My Life》4月8日晚間即將首播。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞