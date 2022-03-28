泫雅&DAWN又放閃啦！IG大秀情侶紋身，手肘數位「25&23」背後含義超甜！

泫雅今日淩晨在IG限動PO出一張照片，沒有說明文字、只是tag了DAWN的IG，其中的數位引起好奇。

照片裡是兩個人手肘部位的紋身，DAWN的紋身是數位「25」，泫雅則是「23」。有人認為這些數字和他們的戀情有關：泫雅和DAWN今年分別是31歲和29歲（*韓式年齡算法），兩人從2016年開始交往、至今已經6年，當時的年紀正是25歲和23歲，這對紋身相當於把對方開始和自己在一起的年齡記錄在身體上。



泫雅和DAWN在2018年因為承認戀情而被CUBE娛樂掃地出門、隨後雙雙簽約PSY的公司「P Nation」，事業上多次合作，去年還一起發行迷你專輯《1+1=1》，主打歌《PING PONG》從曲風編舞到服裝、視覺呈現，無不展現出二人獨特的氣質和魅力。



DAWN在2020年上節目時說泫雅是他的「最後一個女友」、「愛是直到最後都不放棄彼此」，今年2月兩人在IG PO出求婚戒指，DAWN留言「MARRY ME♥」、泫雅則寫「當然是Yes」，暗示已經求婚成功、從男女朋友升格成未婚夫妻~



在一起6年期間，兩人不論工作寫真還是生活照都不停放閃，用事實證明愛情與事業可以兼顧，也收穫越來越多粉絲祝福，還有調皮粉絲說「只拜託新郎在結婚那天畫上眉毛就好」XD想想他們平時的鬼馬裝扮，連求婚戒指都是不走尋常路的蛋白石（Opal），還真是好奇會以什麼方式舉辦婚禮呢？



最後再來重溫一下這首《PING PONG》好啦！



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