泫雅&DAWN又放闪啦！IG大秀情侣纹身，手肘数位「25&23」背后含义超甜！

泫雅今日淩晨在IG限动PO出一张照片，没有说明文字、只是tag了DAWN的IG，其中的数位引起好奇。

照片里是两个人手肘部位的纹身，DAWN的纹身是数位「25」，泫雅则是「23」。有人认为这些数字和他们的恋情有关：泫雅和DAWN今年分别是31岁和29岁（*韩式年龄算法），两人从2016年开始交往、至今已经6年，当时的年纪正是25岁和23岁，这对纹身相当於把对方开始和自己在一起的年龄记录在身体上。



泫雅和DAWN在2018年因为承认恋情而被CUBE娱乐扫地出门、随后双双签约PSY的公司「P Nation」，事业上多次合作，去年还一起发行迷你专辑《1+1=1》，主打歌《PING PONG》从曲风编舞到服装、视觉呈现，无不展现出二人独特的气质和魅力。



DAWN在2020年上节目时说泫雅是他的「最后一个女友」、「爱是直到最后都不放弃彼此」，今年2月两人在IG PO出求婚戒指，DAWN留言「MARRY ME♥」、泫雅则写「当然是Yes」，暗示已经求婚成功、从男女朋友升格成未婚夫妻~



在一起6年期间，两人不论工作写真还是生活照都不停放闪，用事实证明爱情与事业可以兼顾，也收获越来越多粉丝祝福，还有调皮粉丝说「只拜托新郎在结婚那天画上眉毛就好」XD想想他们平时的鬼马装扮，连求婚戒指都是不走寻常路的蛋白石（Opal），还真是好奇会以什么方式举办婚礼呢？



最后再来重温一下这首《PING PONG》好啦！



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