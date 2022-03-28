《Running Man》池錫辰希望懵鍾CP能真的交往，HAHA唆使全昭旻&梁世燦KISS搶分量場面超害羞～

會不會某天真的等到《Running Man》其中一對CP成真呢？XD

SBS 長壽綜藝節目《Running Man》的最新一集中，官方的兩條愛情線有了新的進展，不過一對是老夫老妻模式，另一對則像是火辣辣的新婚夫妻。

在用餐時間，池錫辰看著坐在一起的宋智孝與金鍾國說：「真希望你們兩個人能在一起」、「真的很配」、「喂一下智孝吧～」在一旁的幾人一邊反駁一邊默默吃飯，選擇不附和池錫辰的祈願。



另一邊，HA全梁三人組很擔心節目分量不夠，HAHA 提議說：「現在只能你們倆KISS去搶分量了。」梁世燦說：「如果是電視劇我能親。」



全昭旻回：「如果是電視劇我也能親，但是（現在）直接讓親就做不到。」雖然字幕沒打出來但梁世燦在一旁大聲地問：「為什麼？」全昭旻回他：「不行啦！我跟你是朋友關係。」



HAHA 則繼續煽動：「那就偏個頭試試。」聽完全昭旻就主動抓住梁世燦的脖子，反而是梁世燦被嚇到了，最後還是沒成功。



梁世燦眼見 HAHA 一臉看好戲的模樣，忍不住笑著說：「哥最可惡了，哈哈！」



▼這部影片在公開後獲得很高的觀看次數，大家都在討論全昭旻與梁世燦互動中的小細節，當中到底有幾分玩笑？又有幾分真心呢？



PS：補充一個小片段，前面玩遊戲時竹竿要直接擊中頭部（成員有戴安全帽），梁世燦霸氣的說：「昭旻啊，這個很疼，妳退出吧！」默默的關心讓一旁的人也跟著笑嘻嘻～。XDDD



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