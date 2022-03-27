韓國放寬入境者隔離&出行要求！4月1日起已接種者入境免隔離，港澳台可申請K-ETA代替旅行簽

韓國政府逐漸放寬入境政策。
韓國政府已從3月21日起陸續放寬對海外入境者隔離、出行等限制。 根據新入境規則規定，在韓國完成COVID-19疫苗接種者以及在韓已認證海外COVID-19疫苗接種者 （接種完2針WHO認可的COVID-19疫苗後的第14天-180天之間的人員或接種完第三針者）可免除隔離。 而在海外完成COVID-19疫苗接種未在韓國認證者則可直接在Q-CODE（https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/）填入接種史並附上證明即可免除隔離（2022年4月1日起），但來自巴基斯坦、烏茲別克、烏克蘭、緬甸4個國家的人員除外。
此外，入境之後外國人的出行限制也大大放鬆。 新規定指出從4月1日開始，海外入境者入境之後即刻能乘坐巴士、地鐵等各類公共交通工具，無需再自駕或乘坐專用防疫計程車、KTX專列等。
最後，對策本部表示，將視疫情情況分階段放寬有關發放簽證、增設航線等限制措施，同時密切關注新冠變異株疫情發生情況。不過，入境之後可免除隔離的對象者並包括持有旅行簽證或短期出差簽證的人員。COVID-19疫情結束前，目前有90個個國家和地區可以申請K-ETA（https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do）來代替旅行簽證，90個國家和地區包括了：加納、關島、美國、瑞士、法國、新加坡、西班牙、瑞典、英國、英國、愛爾蘭、冰島、新西蘭、日本、澳門、台灣、香港等。
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