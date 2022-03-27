韩国放宽入境者隔离&出行要求！4月1日起已接种者入境免隔离，港澳台可申请K-ETA代替旅行签

韩国政府逐渐放宽入境政策。
韩国政府已从3月21日起陆续放宽对海外入境者隔离、出行等限制。 根据新入境规则规定，在韩国完成COVID-19疫苗接种者以及在韩已认证海外COVID-19疫苗接种者 （接种完2针WHO认可的COVID-19疫苗后的第14天-180天之间的人员或接种完第三针者）可免除隔离。 而在海外完成COVID-19疫苗接种未在韩国认证者则可直接在Q-CODE（https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/）填入接种史并附上证明即可免除隔离（2022年4月1日起），但来自巴基斯坦、乌兹别克、乌克兰、缅甸4个国家的人员除外。
此外，入境之后外国人的出行限制也大大放松。 新规定指出从4月1日开始，海外入境者入境之后即刻能乘坐巴士、地铁等各类公共交通工具，无需再自驾或乘坐专用防疫计程车、KTX专列等。
最后，对策本部表示，将视疫情情况分阶段放宽有关发放签证、增设航线等限制措施，同时密切关注新冠变异株疫情发生情况。不过，入境之后可免除隔离的对象者并包括持有旅行签证或短期出差签证的人员。COVID-19疫情结束前，目前有90个个国家和地区可以申请K-ETA（https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do）来代替旅行签证，90个国家和地区包括了：加纳、关岛、美国、瑞士、法国、新加坡、西班牙、瑞典、英国、英国、爱尔兰、冰岛、新西兰、日本、澳门、台湾、香港等。
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