萬人理想型！韓國婚戀市場最愛崔宇植&朴寶英長相：似乎身邊就有，但又絕對不存在

韓國婚戀市場最愛的長相是什麼樣子的呢？

雖然這兩年韓國結婚率都在下降，去年僅有19.3萬對登記結婚，但也有不少適婚男女在積極尋找自己的另一半，很多人都註冊了婚戀網站。 最近某知名婚戀網站的CEO做客了SBS節目《傻瓜們的秘密補課》，公開了在婚戀市場中最受歡迎的男、女長相。 CEO表示：「當代人最喜歡的長相是那種『你周圍看起來會有，但其實絕對不存在』的類型，以娛樂圈明星為例的話，就是是崔宇植和朴寶英。 」

放眼帥哥雲集的韓娛圈，崔宇植的顏值真心不出眾，似乎就是會出現在我們普通人身邊的平凡的存在，但當我們認真審視周邊時，真的會有這種長相嗎？ 不一定！崔宇植鼻子不立體，眼睛也不大，眼型的走勢朝下，看起來很沒精神。 但正是這雙眼睛讓他不笑時頗具冷感，笑起來又有反差感滿滿的可愛氣質，這兩種矛盾氣質他又通過表情變化來演繹向外表達，從冷感到溫暖，就有了遞增的帥度和好感。 看起來普普通通，但足夠上鏡，連帥氣度也隨之增加了呢。



再來看看朴寶英，同樣並非第一眼主流大美女，人家走的是清純軟萌又可愛的路線啊，撒起嬌來連女生們都抵抗不住，何況是男人呢？ 朴寶英美嗎？ 當然美了，但她的美不具任何攻擊性，不張揚不耀眼，與她在一起不會產生任何距離感，彷彿就是會在你身邊出現的姐姐、妹妹、同事、鄰居，與之相處只會覺得如沐春風般舒服。



把崔宇植和朴寶英當做婚戀理想型，可見韓國人對於另一半的顏值還是很挑剔的。

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