《社內相親》這集真的太甜了♥ 姜泰武直球告白申夏莉，車成勳對陳映書也是一見鍾情！（EP.7）

（有雷）SBS新劇《社內相親》第7集全國收視為9.9%、首都圈收視為10.7%、最高瞬間達到11.6%。

姜泰武（安孝燮 飾）爲了挽救被朋友們無視的申夏莉（金世正 飾）的自尊心而站了出來。「妳知道我對妳的愛和這張卡片有什麼共同之處嗎？就是都沒有限度。」視線中只有申夏莉，期間他扮演「炫富男」、「黏人精」、「大型男」等各種帥氣的男朋友，讓朋友們用羡慕的眼神看著申夏莉。（這一段真的又油膩又好笑啊 XD）



因爲朋友們的視線，兩人不得不在酒店度過一夜。隔天，姜泰武本來要回公司工作，但最後選擇推遲與申夏莉在一起，因爲李民宇（宋元錫 飾）登場了。李民宇還懷疑著兩人的關係，姜泰武也說：「我對她一見鐘情，所以一直跟著她。我第一次遇到像夏莉這樣的神經病，所以覺得很新鮮。」並對他們第一次見面（相親）進行包裝，申夏莉聽到姜泰武說得像真話，再次心動不已。



李民宇的存在刺激姜泰武的勝負欲，甚至展開釣魚之爭。期間，申夏莉突然身體不舒服，但姜泰武被嫉妒矇住眼睛，對沒能注意到申夏莉感到很抱歉。回程後，申夏莉對姜泰武道歉，表示假裝是我的男友，浪費很多時間。最後...姜泰武表白喜歡申夏莉的心意，雖然裝作很酷的樣子說要給她思考的時間，這也讓姜泰武過辛苦的一週。



申夏莉在告白之後也意識到了姜泰武，但是作爲一個職員的自己似乎與社長並不合適，所以對告白的回答猶豫不決。忍無可忍的姜泰武還偷偷去拍攝現場看申夏莉，還發生意外情況。聽到姜泰武和申金熙分手的消息後，憤怒的爺爺（李德華 飾）來到公司，兩人因此躲進空置的攝影棚。



在尷尬的情況下，申夏莉給出拒絕告白的回答。但是姜泰武並沒有放棄：「即使妳拒絕我，我還是會繼續告白，直到妳喜歡上我為止。」申夏莉轉身表示不要再靠近她了，但姜泰武再次抓住申夏莉說：「我會努力，不讓妳擔心的事情發生，所以...待在我身邊吧。」姜泰武真誠的告白打動申夏莉的心，主動親吻了他，而姜泰武也回吻了～



陳映書（薛仁雅 飾）因為忘記前一晚的事，慌張下就對車成勳（金旻奎 飾）說那件事無效 XD 聽到車成勳也是在便利商店對陳映書一見鐘情後，陳映書也解釋：「我覺得很委屈，我那麼喜歡你，但怎麼會完全不記得呢？」車成勳也說以後會讓她忘不了的！



第8集預告中，姜泰武＆申夏莉去約會了，還有陳映書做了料理給車成勳吃，而李民宇發現了契約，還打了姜泰武。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞