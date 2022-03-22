Super Junior又有新的吵架故事！藝聲&神童曾鬧「三明治之戰」，起因是藝聲一句話：「還吃」

DinDin當特別MC聽得津津有味，E.L.F.甚至路人粉也都是吧～XD

《我家的熊孩子》20日播出的EP.284，公開了Super Junior《人氣歌謠》打歌後台花絮。

Super Junior聊到在SBS總是會吵架，崔始源就突然想起十年前神童與藝聲曾有一次很嚴重的爭吵，神童就先開玩笑道：「39公斤和100公斤打架（吵架打架韓文都可作싸우다）這像話嗎？」藝聲便弱弱的說：「我現在63公斤……」



利特回顧當時的狀況，2012上《人氣歌謠》宣傳六輯《Sexy, Free & Single》，待機室裡藝聲看著吃三明治（三文治）的神童竟說了一句：「還吃？」直接觸怒了為減肥所苦的神童，神童不甘示弱回應：「你是不是瘋子啊？」



現場其他人笑成一團，特別MC DinDin也說：「那些哥哥們吵架的故事什麼時候聽都覺得很有趣。」搞笑的是，東海說：「那天我……特別期待，以為會是大戰。行程很辛苦，（看到吵架）就像甘霖一樣」其他人也紛紛附和，尤其是始源和希澈，始源更加碼演出東海當時饒富興味的神情。



神童最後補充自己當下的想法，他認為自己一定佔上風：「藝聲哥走過來，我只有一個想法：我能贏過那個人，我一定要戰勝你。因為戰力相差太多了。」藝聲回應：「我啊……打架打不贏。」不過利特倒說藝聲綽號「天安瘋狗」，是要小心的類型，還回憶藝聲過去在宿舍勇敢抓小偷的情景呢！



▼相關影片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞