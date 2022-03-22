《社内相亲》这集真的太甜了♥ 姜泰武直球告白申夏莉，车成勋对陈映书也是一见钟情！（EP.7）

（有雷）SBS新剧《社内相亲》第7集全国收视为9.9%、首都圈收视为10.7%、最高瞬间达到11.6%。

姜泰武（安孝燮 饰）爲了挽救被朋友们无视的申夏莉（金世正 饰）的自尊心而站了出来。「你知道我对你的爱和这张卡片有什么共同之处吗？就是都没有限度。」视线中只有申夏莉，期间他扮演「炫富男」、「黏人精」、「大型男」等各种帅气的男朋友，让朋友们用羡慕的眼神看著申夏莉。（这一段真的又油腻又好笑啊 XD）



因爲朋友们的视线，两人不得不在酒店度过一夜。隔天，姜泰武本来要回公司工作，但最后选择推迟与申夏莉在一起，因爲李民宇（宋元锡 饰）登场了。李民宇还怀疑著两人的关系，姜泰武也说：「我对她一见钟情，所以一直跟著她。我第一次遇到像夏莉这样的神经病，所以觉得很新鲜。」并对他们第一次见面（相亲）进行包装，申夏莉听到姜泰武说得像真话，再次心动不已。



李民宇的存在刺激姜泰武的胜负欲，甚至展开钓鱼之争。期间，申夏莉突然身体不舒服，但姜泰武被嫉妒蒙住眼睛，对没能注意到申夏莉感到很抱歉。回程后，申夏莉对姜泰武道歉，表示假装是我的男友，浪费很多时间。最后...姜泰武表白喜欢申夏莉的心意，虽然装作很酷的样子说要给她思考的时间，这也让姜泰武过辛苦的一周。



申夏莉在告白之后也意识到了姜泰武，但是作爲一个职员的自己似乎与社长并不合适，所以对告白的回答犹豫不决。忍无可忍的姜泰武还偷偷去拍摄现场看申夏莉，还发生意外情况。听到姜泰武和申金熙分手的消息后，愤怒的爷爷（李德华 饰）来到公司，两人因此躲进空置的摄影棚。



在尴尬的情况下，申夏莉给出拒绝告白的回答。但是姜泰武并没有放弃：「即使你拒绝我，我还是会继续告白，直到你喜欢上我为止。」申夏莉转身表示不要再靠近她了，但姜泰武再次抓住申夏莉说：「我会努力，不让你担心的事情发生，所以...待在我身边吧。」姜泰武真诚的告白打动申夏莉的心，主动亲吻了他，而姜泰武也回吻了～



陈映书（薛仁雅 饰）因为忘记前一晚的事，慌张下就对车成勋（金旻奎 饰）说那件事无效 XD 听到车成勋也是在便利商店对陈映书一见钟情后，陈映书也解释：「我觉得很委屈，我那么喜欢你，但怎么会完全不记得呢？」车成勋也说以后会让她忘不了的！



第8集预告中，姜泰武＆申夏莉去约会了，还有陈映书做了料理给车成勋吃，而李民宇发现了契约，还打了姜泰武。

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