(G)I-DLE 新歌〈TOMBOY〉髒話部份在節目上未消音！全員都被嚇到，雨琦更是瞪大雙眼反應超可愛～

大家都聽過 (G)I-DLE 的新歌〈TOMBOY〉了嗎？評價很好，而且全員魅力升級。（大拇指）

人氣女團 (G)I-DLE 以五人體制重新回歸，全新主打歌〈TOMBOY〉也用強悍魅力再度征服粉絲們，收穫了不少好評。



▼新歌〈TOMBOY〉完整MV：



近期 (G)I-DLE 出演了 KBS《IDOL'S Snack Spree》進行宣傳，在成員們表演〈TOMBOY〉到副歌時，竟然出現了未消音的原版本，因為中間用到了「Yeah, I'm a fucking tomboy」的髒話用詞，通常是消音帶過，但節目卻直接播了出來，成員們之後也表示有嚇到。



最有趣的是，雨琦在聽到的瞬間瞪大了眼睛，舒華和Minnie也是眼神透露出驚訝，隊長小娟也忍不住大笑，真實的表情完全被鏡頭給捕捉下來，真的是太可愛了～！XDDD



可快轉至 01:03。



網友留言：「哈哈哈，臉上驚訝的表情太真實了」、「沒有消音更爽更好聽！」、「本來很跩，聽到髒話的瞬間變可愛」、「大家都好美喔」、「我第一眼就看到雨琦的反應哈哈」、「更喜歡消音的版本，感覺很帥氣」

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