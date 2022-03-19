真的是勞模～作品一部接一部拍！池昌旭將出演犯罪動作新劇《最惡的惡》，劇中會展現非常Man的魅力！

《最惡的惡》（音，최악의 악）是 Kakao 娛樂製作子公司 BARAM PICTURES 和 SANAI PICTURES 共同製作的作品，是一部強烈的犯罪動作題材電視劇。

SANAI PICTURES 製作電影《闇黑新世界》、《不標準情人》、《阿修羅》等具有犯罪動作題材的作品。BARAM PICTURES 則共同製作電影《記憶之夜》、電視劇《智異山》、《屍戰朝鮮：雅信傳》等，得到業界的認可。



18日，據韓媒報導：「池昌旭將出演《最惡的惡》。」據悉，他將會在劇中展現充滿男人味道的領袖風範。而池昌旭近期的作品一部接著一部，接下來還有2部新劇，期待他的每個角色啊！



目前他和成東鎰、崔秀英正在拍攝新劇《如果說出你的願望》，該劇以臨終關懷病房所發生的救援故事為背景，一群希望獲得善終的老小孩們，在病患與志願者們的幫助下，達成夢想的勵志喜劇。



另外，與崔成恩、黃寅燁主演的漫改劇《安娜拉蘇瑪娜拉》，講述一名少女邂逅了不懂事的魔術師之後，實現自我成長的故事。目前正在進行等級分類中，預計5月在 Netflix 上線。



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