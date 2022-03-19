(G)I-DLE 新歌〈TOMBOY〉脏话部份在节目上未消音！全员都被吓到，雨琦更是瞪大双眼反应超可爱～

大家都听过 (G)I-DLE 的新歌〈TOMBOY〉了吗？评价很好，而且全员魅力升级。（大拇指）

人气女团 (G)I-DLE 以五人体制重新回归，全新主打歌〈TOMBOY〉也用强悍魅力再度征服粉丝们，收获了不少好评。



▼新歌〈TOMBOY〉完整MV：



近期 (G)I-DLE 出演了 KBS《IDOL'S Snack Spree》进行宣传，在成员们表演〈TOMBOY〉到副歌时，竟然出现了未消音的原版本，因为中间用到了「Yeah, I'm a fucking tomboy」的脏话用词，通常是消音带过，但节目却直接播了出来，成员们之后也表示有吓到。



最有趣的是，雨琦在听到的瞬间瞪大了眼睛，舒华和Minnie也是眼神透露出惊讶，队长小娟也忍不住大笑，真实的表情完全被镜头给捕捉下来，真的是太可爱了～！XDDD



可快转至 01:03。



网友留言：「哈哈哈，脸上惊讶的表情太真实了」、「没有消音更爽更好听！」、「本来很跩，听到脏话的瞬间变可爱」、「大家都好美喔」、「我第一眼就看到雨琦的反应哈哈」、「更喜欢消音的版本，感觉很帅气」

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