南柱赫就是現今大勢！因tvN《二十五，二十一》再次成為話題TOP，MBC決定重播《舉重妖精金福珠》

這部與李聖經合作主演的校園愛情劇《舉重妖精金福珠》，南柱赫可以說是本色出演加見證了愛情的萌芽啊～，大家看過了沒？

透過熱播中的 tvN《二十五，二十一》，南柱赫再次以清新愛情劇征服了大眾的心，MBC 電視台也趁此機會，決定在本週末重播《舉重妖精金福珠》，讓大家重溫這部經典校園愛情劇。



MBC M 將會在3月19~20日（週六~日）的上午11:00起，連續播出8集《舉重妖精金福珠》。



《舉重妖精金福珠》是在2016年11月首播的校園愛情劇，當時在網上引發熱烈迴響，擁有相當高的討論度，講述了體大生們朝著夢想前進的成長與愛情故事，當時，舉重部金福珠（李聖經 飾）與游泳部鄭俊亨（南柱赫 飾）的清新愛戀，還有滿滿的CP感就讓螢幕前的觀眾相當喜愛，收穫了一大票CP粉。



南柱赫當時是二度飾演游泳選手（主演《Who Are You－學校2015》時也是游泳選手），游泳戲份完全難不倒他，還大秀冰塊腹肌，角色也特別有魅力，網友很常叫他「南朋友」成為了大眾心目中的「國民男友」，他本人也跟水特別有緣，曾經在《河伯的新娘2017》中飾演2800歲的水神。



南柱赫與李聖經在隔年4月劇播畢後，發展成為戀人，讓許多劇迷都感到相當開心，等於是見證了兩人的愛情，可惜在同年8月因行程繁忙而分手，回到了前後輩關係，也有人說他們只是轉為了地下戀，是否屬實就不得而知了。



大家也可以趁此週末回看一下《舉重妖精金福珠》，活化一下沉睡中的戀愛細胞吧！

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