南柱赫就是现今大势！因tvN《二十五，二十一》再次成为话题TOP，MBC决定重播《举重妖精金福珠》

这部与李圣经合作主演的校园爱情剧《举重妖精金福珠》，南柱赫可以说是本色出演加见证了爱情的萌芽啊～，大家看过了没？

透过热播中的 tvN《二十五，二十一》，南柱赫再次以清新爱情剧征服了大众的心，MBC 电视台也趁此机会，决定在本周末重播《举重妖精金福珠》，让大家重温这部经典校园爱情剧。



MBC M 将会在3月19~20日（周六~日）的上午11:00起，连续播出8集《举重妖精金福珠》。



《举重妖精金福珠》是在2016年11月首播的校园爱情剧，当时在网上引发热烈回响，拥有相当高的讨论度，讲述了体大生们朝著梦想前进的成长与爱情故事，当时，举重部金福珠（李圣经 饰）与游泳部郑俊亨（南柱赫 饰）的清新爱恋，还有满满的CP感就让萤幕前的观众相当喜爱，收获了一大票CP粉。



南柱赫当时是二度饰演游泳选手（主演《Who Are You－学校2015》时也是游泳选手），游泳戏份完全难不倒他，还大秀冰块腹肌，角色也特别有魅力，网友很常叫他「南朋友」成为了大众心目中的「国民男友」，他本人也跟水特别有缘，曾经在《河伯的新娘2017》中饰演2800岁的水神。



南柱赫与李圣经在隔年4月剧播毕后，发展成为恋人，让许多剧迷都感到相当开心，等於是见证了两人的爱情，可惜在同年8月因行程繁忙而分手，回到了前后辈关系，也有人说他们只是转为了地下恋，是否属实就不得而知了。



大家也可以趁此周末回看一下《举重妖精金福珠》，活化一下沉睡中的恋爱细胞吧！

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻