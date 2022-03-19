【K社韓文小百科】韓國青少年初嘗禁果年齡低至13.6歲，國中就當媽！

韓國青少年的首次性經驗年齡越來越低齡化。

日前，韓國MBN電視台播出了一檔名為《大人們不知道的高中生爸媽》節目，爆料韓國青少年初嘗禁果的年齡還不到15歲，另廣大觀眾很是驚訝。 該節目主要聚焦於已婚、已育的青少年們，觀察他們與普通高中生不一樣的日常生活，第一期嘉賓就邀請了性教育專家李時勛（音譯）。



在節目進行中，主持人朴美善就向李時勛提問：「我國到底有多好高中生父母。 」李時勛透露：「據統計，2020年全國有918名高中生父母，其中15歲以下有11人，甚至有些是初中生媽媽。 生育前肯定有性經驗，這些人中有一部份人的首次性體驗年紀為10-11歲。 而我國青少年初嘗禁果的平均年齡僅為13.6歲。 」



《大人們不知道的高中生爸媽》首期觀察對象有撫養著11個月寶寶的高三媽媽、19歲生育的媽媽，以及預產期就在3月的10代準媽媽，不同於普通學生專注於學業，她們不僅忙於升學，還要抽出大部份時間和精力照顧寶寶，過早地承擔起了她們這個年齡階段本不應該承擔的一些責任。



朴美善、HAHA等主持人很好奇學生中是否有很多人已經有過性經驗，年輕的媽媽們紛紛點頭，稱這在青少年之間是常事，聽得一眾嘉賓咋舌，青少年咨詢專家朴在妍（音譯）稱：「有數據現實，（青少年）10人中有3人不用安全套，他們的性教育與性文化讓人大受衝擊。 」

《大人們不知道的高中生爸媽》節目組表示之所以打造這類節目是希望能夠引起成年人對於青少年性教育的重視，引導青少年有正確的性觀念，教給他們準確的性知識。

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