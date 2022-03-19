「霸總」安孝燮曾是JYP練習生！稚嫩練習生照曝光，和GOT7成員們一起受訓

韓劇最新「霸道總裁」安孝燮其實差點就去當了愛豆！

最近《社內相親》正在熱播中，安孝燮在劇中飾演擁有出眾的外貌、天生的財力、卓越的事業能力的完美CEO姜泰武，他是集團唯一的繼承人，雖然冷漠刻薄，但在職員之間被稱為老闆的臉蛋是福利、有著耀眼存在感的人物。 用一句話來概括他就是霸道總裁本人。 相信最近有很多女觀眾都患上了一種叫做「姜泰武」的病吧，深陷其中不能自拔，於是迷妹們開始考古安孝燮的過往，還真就發現了一點事情，原來他還差點出道當愛豆了。



在安孝燮七歲的時候，全家移民去了加拿大，直到17歲高中時被 JYP 星探發掘後回到韓國，展開練習生生活。 與安孝燮一起受訓的是GOT7的成員們，也就是說他曾經是GOT7出道的備選成員，後來因為他187cm的高挑身材未能正式出道。 不過，離開JYP的安孝燮又加盟了Starhaus娛樂，和郭時暘、宋元錫、權度均組成限定演員男團「One O One」，值得一提的是該團每個人都是大長腿。



萬能的粉絲們挖出了安孝燮練習生時期的照片，比起演員安孝燮來說，不滿20歲的他滿臉稚嫩與青澀，身材也是紙片人型，倒是很符合愛豆清秀的模樣，劉海遮住額頭，單眼皮，眼角微微下垂，完全就是韓式歐巴的味道。



因為有過練習生經歷，安孝燮的歌唱水準也不俗，在和李聖經合作《浪漫醫生金師傅2》時，為履行收視公約合唱了OST《Your Day》，一聽就有過受訓的功底，人帥還會唱歌，當演員之後演技也在穩步提升，怎麼會有人這麼全能呢？



효섭군 노래도,,

게다가 이분은 이미

시청률공약으로 노래햇던

화려한전적을 갖고계심

김세정 설인아 안효섭 김민규 꽃길

이거 봐야된다 얘드라… pic.twitter.com/DWoExn2KO1 — 드히 (@lxwschxxl) March 16, 2022

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞