《殭屍校園》李瑜美出頭啦！首次擔任電視劇女主角，與鄭宇、權律、朴世榮攜手《精神教練諸葛吉》

這名單也太讓人期待了吧!!!

tvN昨日公布了新劇《精神教練諸葛吉》（另譯：心理教練諸葛吉）主演選角結果，由鄭宇、李瑜美、權律與朴世榮出線，其中李瑜美可是首次擔任電視劇女主角。



《精神教練諸葛吉》講述因故被永久除名的國家代表出身的跆拳道選手，回歸擔任國家代表精神教練，對抗勝利者獨佔的不合理世界，展開真正勝負的死守精神體育類電視劇。編劇為曾以《特別勞動監督官趙常風》拿下MBC演技大賞年度作家賞的金班迪，導演為《要先接吻嗎？》孫政賢。

曾以《請回答1994》爆紅海外，近年也以《不瘋不狂不愛你》再創事業高峰的鄭宇，將在《精神教練諸葛吉》飾演被稱為努力和機靈鬼象徵的跆拳道國手出身的精神教練「諸葛吉」。諸葛吉是曾在釀成史無前例事故，鬧得選手村天翻地覆而被永久除名的不幸跆拳道天才。他克服過去的心理創傷，並將磨練出來的不屈精神發揚光大，成為了精神教練重新進入選手村。



過去在電視劇總扮演配角的李瑜美，這兩年才靠著以網路影集《魷魚遊戲》與《殭屍校園》爆紅。《精神教練諸葛吉》將是李瑜美正式回歸電視劇之作，且一回歸就上任女主角。李瑜美將扮演陷入低潮的前世界短道速滑金牌得主「車佳乙」，曾以漂亮臉蛋與始終如一的撲克臉被稱為「冰上公主」，是短道速滑希望之星，在低潮期間遇上了精神教練諸葛吉。



演出《Voice》系列、《兒媳記》給人多元演技印象的權律，飾演跆拳道奧運金牌出身、具有強烈權力慾望的體育會人權中心負責人「具太萬」。具太萬是澈底改變諸吉人生的人物，一直以來都以「只要拿第一就能掩蓋所有流言」的信念，努力往高位爬。



朴世榮則飾演選手村心理支援組博士「朴承河」，曾是「美麗成長的善良女兒」象徵，但因為第一個患者諸葛吉而經歷了想都想不到的風浪之後，辭去了醫院工作報考了選手村職務，並和曾視為是人生最大炸彈的諸葛吉成為搭檔諮商師。朴世榮曾演任《金錢之花》、《特別勞動監督官趙常風》女主角備受認可，此為她與編劇金班迪繼《特別勞動監督官趙常風》再次合作。



《精神教練諸葛吉》預計在今年下半年與觀眾見面。

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