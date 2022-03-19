《僵尸校园》李瑜美出头啦！首次担任电视剧女主角，与郑宇、权律、朴世荣携手《精神教练诸葛吉》

这名单也太让人期待了吧!!!

tvN昨日公布了新剧《精神教练诸葛吉》（另译：心理教练诸葛吉）主演选角结果，由郑宇、李瑜美、权律与朴世荣出线，其中李瑜美可是首次担任电视剧女主角。



《精神教练诸葛吉》讲述因故被永久除名的国家代表出身的跆拳道选手，回归担任国家代表精神教练，对抗胜利者独占的不合理世界，展开真正胜负的死守精神体育类电视剧。编剧为曾以《特别劳动监督官赵常风》拿下MBC演技大赏年度作家赏的金班迪，导演为《要先接吻吗？》孙政贤。

曾以《请回答1994》爆红海外，近年也以《不疯不狂不爱你》再创事业高峰的郑宇，将在《精神教练诸葛吉》饰演被称为努力和机灵鬼象徵的跆拳道国手出身的精神教练「诸葛吉」。诸葛吉是曾在酿成史无前例事故，闹得选手村天翻地覆而被永久除名的不幸跆拳道天才。他克服过去的心理创伤，并将磨练出来的不屈精神发扬光大，成为了精神教练重新进入选手村。



过去在电视剧总扮演配角的李瑜美，这两年才靠著以网路影集《鱿鱼游戏》与《僵尸校园》爆红。《精神教练诸葛吉》将是李瑜美正式回归电视剧之作，且一回归就上任女主角。李瑜美将扮演陷入低潮的前世界短道速滑金牌得主「车佳乙」，曾以漂亮脸蛋与始终如一的扑克脸被称为「冰上公主」，是短道速滑希望之星，在低潮期间遇上了精神教练诸葛吉。



演出《Voice》系列、《儿媳记》给人多元演技印象的权律，饰演跆拳道奥运金牌出身、具有强烈权力欲望的体育会人权中心负责人「具太万」。具太万是澈底改变诸吉人生的人物，一直以来都以「只要拿第一就能掩盖所有流言」的信念，努力往高位爬。



朴世荣则饰演选手村心理支援组博士「朴承河」，曾是「美丽成长的善良女儿」象徵，但因为第一个患者诸葛吉而经历了想都想不到的风浪之后，辞去了医院工作报考了选手村职务，并和曾视为是人生最大炸弹的诸葛吉成为搭档谘商师。朴世荣曾演任《金钱之花》、《特别劳动监督官赵常风》女主角备受认可，此为她与编剧金班迪继《特别劳动监督官赵常风》再次合作。



《精神教练诸葛吉》预计在今年下半年与观众见面。

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