《社內相親》依舊爆笑！瘋狂復仇→墜入愛河的始祖鳥，申夏莉喝醉後透露真實身份（EP.5）

（有雷）SBS新劇《社內相親》第5集全國收視為8.1%、首都圈收視為8.1%、最高瞬間為8.6%，最高瞬間收視為9.7%。

姜泰武（安孝燮 飾）知道「假戀人」申金熙的真實身份是自己的公司職員申夏莉（金世正 飾），爲了折磨她而決定展開幼稚又爆笑的復仇。



莫名其妙地接受姜泰武復仇的申夏莉面臨1人2角的雙重生活最大危機。申金熙被邀請參加公司週年紀年典禮，而職員申夏莉則要上台領獎，處境非常困難。此外，姜泰武爲了讓申夏莉無法離開，甚至邀請她家人，設下了縝密的陷阱。面對要以兩個面貌參加典禮的現實，讓申夏莉感到絕望。



姜泰武對說謊的申夏莉很生氣，但看到她四處奔波，則感到抱歉、擔心，看到申夏莉和主廚李民宇（宋元錫 飾）在一起時，還非常嫉妒。就這樣，姜泰武不知不覺地開始關注申夏莉，好友車成勳（金旻奎 飾）也說：「每提到她的事情，你好像就無法冷靜。」喜歡看財閥狗血劇的爺爺（李德華 飾）看著劇中折磨女主角的男主角說：「他就是喜歡人家才會這樣。」那個「心胸狹窄的傢伙」的場面與姜泰武的樣子重疊 XD



另一方面，倍感壓力的申夏莉，在喝醉後打電話給姜泰武，姜泰武擔心申夏莉就去找她。喝醉的申夏莉以為姜泰武現在在夢中，就說：「我可以告訴你一個秘密嗎？其實...我是申夏莉，申夏莉就是申金熙，說出來實在太痛快了，真的很對不起。」然後在他的懷裡睡著。



姜泰武不承認自己喜歡申夏莉，就採取特別措施。被解雇了申金熙，並打算出國出差整理心情。但是...即使相隔很遠，姜泰武腦海裡一直浮現出申夏莉的樣子，並承認內心想法。節尾聲，姜泰武聽到申夏莉的好友陳映書（薛仁雅 飾）被偷拍了，姜泰武焦急地喊出申夏莉的名字，申夏莉對姜泰武知道自己的真實身份感到驚訝。



而車成勳叫陳映書不要越線，兩人在餐廳偶遇時，陳映書還在中間畫一條線：「只要不越過這條線就行了吧？」甚至還把麵的香氣吸回來。因為落地燈破掉，陳映書發現裡面的針孔，準備去警局報案時還遇到那名可疑男子，剛好回家的車成勳也跑上去抓住了他。



第6集的先公開映片中，姜泰武準備要跟申夏莉告白，車成勳：「社長你會不會太著急了？沒有預熱階段，就要直接告白。」姜泰武：「我都說喜歡了，哪個女人會拒絕呢？」期待今晚的播出啦！

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